Opening de la selección japonesa para el mundial 2026: Adidas presenta la nueva Jersey con una canción de Ado estilo anime

Jersey de la selección japonesa

La Selección de Japón arrancó su ruta al Mundial 2026 con la presentación de su nuevo uniforme, una propuesta visual que apuesta por la estética del anime y una narrativa más agresiva dentro de la cancha.

El anuncio se difundió en redes sociales a través de Adidas Japón, acompañado de un video promocional que combinó ilustración, música y escenas reales para mostrar la nueva identidad de los “Samuráis Azules”.

Lanzamiento al estilo anime

La presentación destacó por un video de apenas 30 segundos que tendría una inspiración en uno de los animes de futbol más popular actualmente: Blue Lock, la serie que redefinió la imagen del delantero japonés como un jugador ambicioso y centrado en el ataque.

Gráficos intensos, tonos vibrantes y un estilo visual cargado de dinamismo buscan reflejar ese espíritu dentro del uniforme.

La selección reforzó esta narrativa con escenas que alternan animación y acción real, mostrando detalles del jersey y una campaña que retoma elementos clásicos del anime futbolístico, incluidos guiños a referentes como Super Campeones.

Nueva Jersey de Japón 2026

El uniforme presenta una estética moderna con un mensaje claro: avanzar con determinación. El lema de la campaña, “Más adelante. Con más libertad”, resume la filosofía detrás del diseño, que apuesta por líneas más agresivas, gráficos marcados y un concepto que une creatividad, velocidad y juego ofensivo.

Adidas explicó que la propuesta fue creada para simbolizar una identidad fresca con miras al Mundial, destacando que la camiseta busca representar una “seda tejida en estrellas”, una metáfora de las aspiraciones del equipo y la conexión con sus aficionados.

La música detrás del jersey: “Kira” interpretada por la cantante Ado

La campaña también incluye un elemento musical importante: “Kira”, el tema oficial del uniforme, interpretado por la cantante japonesa Ado. El track, compuesto por Tatsuya Kitani, será lanzado el 22 de abril y ya cuenta con un adelanto en el video promocional.

En la publicación de Adidas, la marca señaló que Ado se sumó al proyecto para acompañar el viaje de la selección hacia la Copa del Mundo, describiéndola como una voz “poderosa” capaz de representar el espíritu del equipo.

¿Quién es Ado, la artista que da voz a “Kira”?

Ado, de 22 años, es una de las figuras más influyentes del pop japonés actual; saltó a la fama en 2020 con “Usseewa”, un tema que dominó las listas musicales y reforzó su identidad dentro de la cultura utaite, caracterizada por el anonimato y la estética ilustrada.

Aunque en sus conciertos se presenta en vivo, suele hacerlo entre sombras o detrás de pantallas, dejando que las animaciones y visuales guíen su puesta en escena.

Una Jersey que mezcla identidad futbolera y cultura japonesa

Como ya se mencionó anteriormente, el vínculo entre la selección japonesa y el anime no es nuevo, pero esta campaña lo lleva un paso más adelante; Blue Lock, Super Campeones y otras referencias históricas han sido parte del imaginario del equipo, y este lanzamiento vuelve a reforzar esa conexión.

La propuesta fue recibida con entusiasmo por los aficionados, quienes celebraron tanto el diseño como la fusión entre deporte, animación y música. Para muchos, la campaña reafirma la personalidad creativa con la que Japón quiere llegar al Mundial 2026.

Con un jersey que apuesta por la estética pop japonesa y una canción que funciona como “opening”, la selección nipona prepara su camino al torneo con una propuesta que ya empieza a generar conversación y expectativa.