Yolanda Andrade reaparece tras rumores de secuestro; su emotivo mensaje preocupa a fans: “Quizás sea mi última Navidad”

Yolanda Andrade declara "Quizás sea mi última Navidad" La presentadora mexicana conmueve a sus fans esta Navidad de 2025 con mensaje sobre su estado de salud; Marilé y Sergio Araiza aclaran rumores de presunto secuestro.

Yolanda Andrade, reconocida actriz y presentadora mexicana, reaparece esta Navidad de 2025 con un emotivo mensaje dirigido a sus seguidores y seguidoras; esto sucede después de rumores difundidos sobre un posible secuestro de la conductora, presuntamente dirigido por su hermana Marilé y su cuñado Sergio Araiza.

En un video compartido a través de sus redes sociales este jueves 25 de diciembre de 2025, Andrade se manifestó públicamente con un emotivo mensaje en el que agradeció el cariño recibido y resaltó lo especial que fue para ella poder celebrar junto a sus familiares que viajaron desde diversos países para acompañarla en estas festividades.

Yolanda Andrade conmueve, así como preocupa, con su mensaje navideño: “Quizás sea mi última Navidad”

La presentadora se dirigió a sus público conocedor para enviar buenos deseos y reconocer el apoyo que ha recibido ante las adversidades de salud que ha tenido que enfrentar recientemente, confesando que, a pesar de no ser una gran celebradora de la Navidad, este año fue distinto al estar acompañada de sus seres queridos.

En el video que compartió a sus seguidores y seguidoras, Yolanda explicó que la cena de este año resultó ser muy especial porque su familia acudió desde distintas partes del mundo para celebrar junto a ella.

Durante su mensaje, permitió un espacio a su hermana Marilé y a su cuñado Sergio Araiza, quienes pidieron a los medios detener la difusión de los rumores, aclarando que lo primordial es disfrutar la vida en familia y celebrar la vida de Yolanda.

Seguido de esto, la presentadora mexicana aportó: “Esa es la visión, amor a todo el mundo. Que Dios los bendiga a todos. ¡Feliz Navidad, público conocedor! Que no se les olvide que los amo. Quizás esta sea mi última Navidad“, finalizó su mensaje navideño.

A la publicación de Yolanda, respondieron figuras del espectáculo mexicano, tales como Maribel Guardia, Rebecca de Alba y Juan José Origel, quienes enviaron mensajes de afecto y fortaleza para Andrade, destacando la importancia de la unión familiar en estas festividades.

Marilé y Sergio Araiza dan la cara; pidieron “dejar atrás la polémica”

En el video público que Yolanda Andrade ofreció a su público conocedor, ofreció un espacio para su hermana y cuñado, quienes tomaron la oportunidad de aclarar los rumores del presunto secuestro y solicitaron a los medios a detener la polémica.

“Hola, buenas noches. Estamos juntos, felices, disfrutando como familia. Y la verdad es que les pido a los medios de comunicación que sean responsables con lo que dicen. Estamos disfrutando la vida de mi hermana y estamos de verdad muy felices de vivir estos momentos”, comunicó Marilé en el video navideño de su hermana.

Por su parte, el cuñado de Yolanda, Sergio Araiza, señaló al público y medios que “dejen de perseguir la nota”, destacando que lo más importante para ellos es festejar en familia; “hay que ver hacia adelante, no hacia atrás”, dijo.