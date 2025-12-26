Perry Bamonte, ex guitarrista de The Cure, muere a los 65 años

Perry Bamonte, exguitarrista de The Cure, muere a los 65 años

El músico británico Perry Archangelo Bamonte, conocido por su trabajo como guitarrista y tecladista de la influyente banda The Cure, falleció a los 65 años de edad este 26 de diciembre de 2025. La agrupación anunció su muerte a través de un comunicado oficial, informando que el artista murió tras una enfermedad prolongada, marcando el final de una carrera destacada en el rock alternativo global.

Según la información oficial, Bamonte luchó contra problemas de salud durante un período significativo antes de su muerte, aunque no se han detallado públicamente las condiciones específicas que lo aquejaban. Diversos colegas y seguidores han señalado que su estado físico venía deteriorándose en años recientes, circunstancia que habría limitado su participación pública y en presentaciones en vivo en los últimos tiempos.

Trayectoria y aportes musicales

Perry Bamonte nació el 3 de septiembre de 1960 en Londres, Inglaterra. Su relación con The Cure comenzó en la mitad de los años 1980, cuando se integró al equipo técnico de la banda antes de convertirse en miembro pleno. En 1990, Bamonte fue oficialmente incorporado como guitarrista y tecladista, reemplazando al tecladista Roger O’Donnell, y rápidamente se consolidó como parte esencial de la sonoridad del grupo.

Durante sus años con la banda, contribuyó en álbumes icónicos como Wish (1992), Wild Mood Swings (1996) y Bloodflowers (2000), entre otros. Su versatilidad le permitió desempeñar diversos roles técnicos y creativos, participando tanto en grabaciones de estudio como en giras internacionales.

Salud y etapas recientes de su carrera

Después de una primera etapa con la banda que abarcó más de una década, Bamonte dejó The Cure en 2005. Sin embargo, su relación con la agrupación no terminó ahí: en 2022 regresó como parte del elenco para la gira Shows of a Lost World, que incluyó más de 90 presentaciones alrededor del mundo, marcando un reencuentro con sus antiguos compañeros y con el público después de años de ausencia.

A pesar de este regreso, su estado de salud se vio afectado con el paso del tiempo, lo que lo mantuvo alejado de algunas actividades públicas y lo llevó a disminuir su presencia en el ambiente artístico. Las señales de su enfermedad se hicieron más visibles en los últimos años, pese a lo cual continuó vinculado emocionalmente con la banda que lo impulsó al reconocimiento global.

Legado y reconocimiento

En 2019, Bamonte fue incluido como integrante de The Cure en el Rock & Roll Hall of Fame, un reconocimiento a la influencia y trascendencia de su trabajo con una de las bandas más importantes del rock alternativo.

Tras su fallecimiento, la banda emitió un comunicado en el que resaltó su personalidad “cálida y vital”, así como su creatividad y compromiso con la música. Amigos, colegas y seguidores también expresaron su pesar en redes sociales, destacando la sensibilidad de su estilo musical y su aportación a una discografía que ha marcado generaciones.

Perry Bamonte será recordado no solo por su habilidad técnica con la guitarra y los teclados, sino por su participación en la construcción del sonido distintivo de The Cure, dejando un legado importante dentro de la historia del rock internacional.