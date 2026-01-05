Los Critic Choice Awards reconocen el trabajo del equipo detras de Frankenstein

Frankenstein

El actor Oscar Isaac, quien interpreta a Victor Frankenstein en la adaptación de Guillermo del Toro, compartió en un entrevista una anécdota que transcurrió durante el primer día del rodaje de la cinta. Cuando del Toro era adolescente, leyó la obra literaria de Mary Shelley e hizo un dibujo de la Creatura. Años después en el set, el director le contó a Oscar Isaac que el resonaba con el personaje de una manera muy profunda. Le explico que el ve en ese incomprendido ser una metáfora de perdón y aceptación.

Desde que se anuncio la película, Frankenstein de Guillermo del Toro se convirtió en una de las más esperadas del año pasado, tanto para la crítica, como para el publico en general. Y con su estreno demostró que la espera valió la pena.

Critic Choice Awards

El día 4 de enero del 2026, tuvo lugar la edición número 31 de los premios d cine “Critic Choice Awards”.

Los Critic Choice Awards nacieron en 1995 con la creación del Broadcast Film Critics Association (BFCA), la cual en 2019 cambio su nombre a Critics Choice Association (CCA). Asímismo, con el tiempo la asociación expandió sus horizontes para incluir a la televisión en su gala.

Actualmente representa a más de 600 críticos y es la más grande organización de crítica cinematográfica en Estados Unidos y Canadá.

La estatuilla que se le entrega a las y los ganadores está hecha a partir de una figura abstracta de cristal que tiene una estrella hasta arriba.

Premios a Frankenstein

De las 11 nominaciones con las que contaba Frankenstein de Guillermo del Toro, al finalizar la premiación de los Critic Choice Awards, el equipo que trabajo en la cinta se llevó los siguientes cuatro:

Mejor Actor de Reparto

Jacob Elordi

Mejor Maquillaje y Peinado

Mike Hill (Jefe de Departamento),Alexandra Anger, Monica Pavez, Richard Redlefsen

Mejor Diseño de Vestuario

Kate Hawley

Mejor Diseño de producción