Muere el cantante Yeison Jiménez y su equipo en accidente aéreo: lo que se sabe hasta el momento

Yeison Jimenez (RRSS)

El cantante colombiano Yeison Orlando Jiménez Galeano de 34 años, falleció la tarde de este sábado 10 de enero de 2026 tras el accidente de una avioneta privada en la que viajaba junto a algunos miembros de su equipo de trabajo, este suceso de dió en una zona rural que se encuentrá entre los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá, según confirmaron autoridades aeronáuticas.

La aeronave, un bimotor Piper Navajo de matrícula N325FA, era propiedad del artista y despegó desde el aeródromo Juan José Rondón, en Paipa, con destino a Medellín, donde Jiménez se presentaría esa misma noche en el municipio de Marinilla, Antioquia. Minutos después del intento de despegue, el avión se precipitó a tierra, lo que resultó en un incendio del cual no hubo sobrevivientes.

Accidente aereo en Boyacá (Agencia EFE)

¿Quiénes viajaban en la avioneta?

Según un comunicado oficial de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes en colombia, @DIACC_COL se confirmó que en el siniestro murieron las seis personas que iban a bordo. Además de Yeison Jiménez, las víctimas fueron identificadas como:

Capitán Hernando Torres , piloto de la aeronave

, piloto de la aeronave Juan Manuel Rodríguez , pasajero

, pasajero Óscar Marín , asistente personal del cantante

, asistente personal del cantante Jefferson Osorio , representante y mánager

, representante y mánager Weisman Mora, fotógrafo del artista

Tras el impacto, el avión quedó completamente calcinado, lo que dificultó las labores iniciales para el rescate. En cuanto se encontraron los cuerpos, fueron trasladados al Instituto Nacional de Medicina Legal en Bogotá para la realización de los procedimientos correspondientes.

Qué se sabe hasta ahora sobre el accidente

Las causas del siniestro aún no han sido establecidas de manera oficial, sin embargo, las autoridades oficiales iniciaron una indagación para determinar qué falló durante la maniobra de despegue.

Según explicó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, la aeronave carreteó con normalidad por la pista durante el despegue, pero no logró alzar vuelo en el punto correspondiente por lo que terminó impactándose contra el terreno aledaño, lo que provocó el incendio, esto alrededor de las 4:30 de la tarde, hora local.

Versiones preliminares citadas por medios nacionales señalan la posibilidad de una falla mecánica en uno de los motores o un fenómeno conocido en aviación como pérdida de sustentación (stall), aunque las autoridades han reiterado que estas hipótesis deberán ser confirmadas o descartadas una vez se concluya con los peritajes técnicos.

Videos previos al despegue y análisis técnico

Tras conocerse la tragedia, comenzó a circular en redes sociales un video grabado desde el interior de la aeronave segundos antes del intento de despegue, en el que se observa al piloto utilizando su teléfono móvil, así como el panel de control con aparentes mensajes de advertencia.

Las autoridades no han confirmado la autenticidad ni el valor probatorio del material, por lo que han pedido prudencia para evitar especulaciones mientras avanza la investigación oficial.

La última presentación y una agenda intensa

Yeison Jiménez se había presentado la noche del viernes 9 de enero en el municipio de Málaga, Santander, concierto que se convirtió, sin saberlo, en el último de su carrera. Para el sábado 10 tenía programada su participación en una fiesta popular en Marinilla, Antioquia, evento en el que su banda lo esperaba.

Tras confirmarse su fallecimiento, los organizadores realizaron un minuto de silencio y un homenaje simbólico a la hora en que estaba prevista su presentación.

Yeison Jimenez (RRSS)

Un último año marcado por el éxito y problemas de salud

El 2025 fue un año de consolidación profesional para el cantante, pero también estuvo atravesado por dificultades personales, en el mes de febrero, Jiménez reveló que padecía queratocono en el ojo derecho, esta es una enfermedad que afecta la córnea y que aparentemente, le generaba problemas de visión y fuertes dolores de cabeza durante sus presentaciones.

Para noviembre, y tras un concierto en el estadio El Campín de Bogotá, sufrió una descompensación física que obligó a su traslado a un centro médico del cual logró estabilizarse pero encendería alertas sobre su estado de salud.

En entrevistas concedidas en diciembre, el artista expresó su deseo de disminuir el ritmo de trabajo y pasar más tiempo con su familia. En ese mismo periodo, Jiménez habló públicamente de sueños recurrentes relacionados con un accidente aéreo. Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, esas declaraciones circularon ampliamente en redes sociales y dieron pie a interpretaciones de carácter simbólico, sin que exista relación comprobada con las causas del siniestro.

Reacciones oficiales y duelo en Colombia

El presidente Gustavo Petro lamentó la tragedia y confirmó públicamente que no hubo sobrevivientes tras el tragico accidente. Por su parte, la Gobernación de Boyacá decretó duelo departamental, mientras que en Manzanares, Caldas, lugar de nacimiento del artista, la alcaldía ordenó tres días de luto y el izado de la bandera a media asta.

La vicepresidenta Francia Márquez, así como autoridades locales, regionales y figuras políticas de distintos partidos, expresaron sus condolencias a través de redes sociales.

El mensaje de su familia y el impacto emocional

Uno de los mensajes que más conmovió a seguidores y colegas fue el de Camila, la hija mayor de Yeison Jiménez, quien escribió en redes sociales un emotivo mensaje dirigido a su padre, una publicación que generó miles de reacciones y muestras de solidaridad hacia la familia del cantante.

Jiménez deja traa su muerteS a su esposa Sonia Restrepo y a sus tres hijos: Camila, Thaliana y Santiago, este último nacido en 2024.

Yeison Jimenez Mensaje de su hija a través de Instagram (RRSS)

Quién fue Yeison Jiménez y su legado musical

Nacido el 26 de julio de 1991 en Manzanares, Caldas, Yeison Jiménez fue una de las figuras más representativas de la música popular colombiana en la última década, con una carrera marcada por un origen humilde y una narrativa cercana a la experiencia cotidiana, el público conectó de inmediato con el.

Canciones como “Aventurero”, “Vete”, “Mi venganza”, “Sublime mujer” y “Tenías Razón” lo posicionaron como uno de los intérpretes con mayor convocatoria del género. En 2021 fue reconocido como artista revelación latino por la revista Billboard y logró llenar escenarios de gran formato como el Movistar Arena de Bogotá, un hito para la música popular.

Además de su faceta artística, Jiménez fue compositor y empresario, impulsando proyectos propios y apoyando a nuevos talentos. Su muerte deja un vacío significativo en la escena musical colombiana y abre una investigación que busca esclarecer las circunstancias del accidente que terminó con su vida.