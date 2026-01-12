Golden Globes 2026: estos fueron los artistas que se manifestaron contra el ICE y Trump

Protestas anti-ICE en los Golden Globes 2026 Artistas del medio protestan contra ICE y Trump en la ceremonia de los Golden Globes 2026.

En distintos años durante la temporada de premios a lo mejor del séptimo arte, artistas han aprovechado la enorme difusión de estas ceremonias para compartir mensajes políticos enfocados en la libertad y la justica, sean éstos desde una postura nacional o internacional.

La noche de ayer, en la ceremonia de los Golden Globes 2026, varias celebridades portaron en sus vestimentas una insignia que denunciaba el reciente asesinato de Renée Good, quien fue baleada en su auto por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 7 de enero en Minneapolis, Minnesota.

Entre artistas nominados, presentadores e invitados e la ceremonia, lucieron un pin anti-ICE y declararon a medios presentes su oposición contra la agencia federal de leyes migratorias; a su vez, también ocuparon la difusión para pronunciar su desacuerdo con la presidencia de Donald Trump.

¿Qué artistas protestaron contra el ICE en los Golden Globes 2026?

Desde el tiroteo del miércoles, el cual arrebató la vida de una ciudadana estadounidense en Minnesota, las protestas han inundado Estados Unidos en distintas partes del país.

Siendo la ceremonia de los Golden Globes una de las entregas de premios más famosas alrededor del mundo, artistas del medio aprovecharon la oportunidad para visibilizar el reciente asesinato de Renée Good y pronunciarse en contra de ICE al portar una insignia (pin blanco y negro) en sus vestimentas con las leyendas: BE GOOD y ICE OUT.

Algunas de las celebridades que se unieron a este movimiento político durante la edición Golden Globes de este año, fueron Natasha Lyonne (Orange is The New Black, Russian Doll), Jean Smart (Hacks), Ariana Grande (Wicked), Wanda Sykes (The Wanda Sykes Show) y Mark Ruffalo (13 Going on 30, Avengers), quien ya se ha pronunciado en contra de la administración de Donald Trump en distintas ocasiones y ha participado en protestas por el medio ambiente.

La campaña también rinde homenaje a Keith Porter, de 43 años, quien fue baleado por un agente de ICE fuera de servicio en víspera de Año Nuevo.

“Es el peor ser humano que existe”: Mark Ruffalo expresa su opinión sobre Donald Trump

En la caminata de la alfombra roja de los Golden Globes 2026, Mark Ruffalo fue cuestionado por el motivo del pin ‘BE GOOD’ que resaltaba en su traje de gala.

“Es por Renée Nicole Good que fue asesinada”, declaró, señalando a Donald Trump como un presidente que “miente” sobre la situación y que, además, es el responsable de que Estados Unidos esté “en medio de una guerra con Venezuela”, comentando que el país latioamericano ha sido invadido ilegalmente.

De acuerdo con la declaración de Ruffalo en la alfombra roja, Trump muestra al mundo que las leyes internacionales “no importan” y sólo importa la moral del presidente, sin embargo, lo señaló como un “delincuente convicto, violador convicto” y “pedófilo”, afirmando que depender de la moralidad de una persona como el presidente de Estados Unidos, los habitantes estadounidenses están “en serios problemas”.

“Esto es por ella [Renée]. Esto es por la gente en Estados Unidos que está aterrorizada. Sé que soy uno de ellos”, declaró el actor, señalando su insignida.

Movimiento ICE OUT y BE GOOD

La campaña #BeGood pretende homenajear principalmente a los ciudadanos estadounidenses asesinados por agentes del ICE, Renée Good y Keith Porter, sin embargo, es también un movimiento para recordar lo que significa “ser bueno con los demás ante semejante horror”, declaran en su comunicado, resaltando la importancia de: ser un buen ciudadano, vecino, amigo, aliado y ser humano.

“ICE no está haciendo que nuestras comunidades sean más seguras. Está sembrando el caos en nuestras calles, y las familias, tanto inmigrantes como ciudadanos estadounidenses, pagan el precio”, dijeron los organizadores.

De acuerdo con la organización del movimiento, los mensajes ICE OUT y BE GOOD seguirán formando parte de la temporada de premios, impulsada por distintas organizaciones como ACLU, Maremoto, Move On, National Domestic Workers Alliance y Working Families Power.