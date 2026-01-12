Netflix revela nuevo avance de la segunda temporada de One Piece con vistazo a Barroque Works

Netflix publicó este lunes un nuevo avance de la segunda temporada del live-action de One Piece, adaptación del manga de Echiihiro Oda donde se observa a la organización criminal liderada por Crocodile, Barroque Works como villanos principales.
El tráiler sigue a la tripulación de los Sombreros de Paja entrando a la Grand Line, donde iniciaran su búsqueda por el tesoro One Piece, cruzándose con esta banda de piratas que buscarán frenar el paso a los protagonistas.
En esta temporada, Luffy y su tripulación desembarcaran en islas como Whisky Peak, Little Garden y Drum, encontrándose con problemas, peleas con esta red criminal de asesinos y con su próximo compañero, el médico Tony Tony Chopper.
Regreso de los protagonistas
Los nuevos capítulos están pautados a estrenarse el 10 de marzo, contando con el regresos de Iñaki Godoy como Luffy, Mackenyu como Zoro, Taz Skylar interpretando a Sanji, Emily Rudd como Nami y Jacob Romero como Usopp.
Además, la tercera temporada actualmente se encuentra en producción.