Zayn Malik en México: el cantante deja pistas sobre una posible gira mundial Zayn Malik podría estar presentándose en México más pronto de lo que crees. Esto es lo que se sabe sobre su posible gira mundial para 2026 (@zayn)

Zayn Malik prepara gira mundial para 2026 y entre los países incluidos se encuentra México. Conoce lo que se sabe sobre su próxima visita al país.

Después de cancelar uno de sus conciertos en México en 2025, el ex integrante de One Direction estaría incluyendo a México en su próxima gira mundial para 2026.

Tras anunciar una estadía en Las Vegas de una semana para enero de 2026, el cantante británico ha sorprendido a sus fans publicando una lista de países en la que incluye a México, lo que parece ser el anuncio de una próxima gira.

El anuncio se dio después de que Zayn Malik publicara una historia agradeciendo los mensajes de felicitación de sus fanáticos por su 33 cumpleaños, y en la historia anexa incluyó un enlace a su página oficial.

“¡Gracias por todo el amor de cumpleaños 33! Tengo un pequeño detalle para ti. Con mucho cariño, Z”. Fue el mensaje que agregó en sus historias.

Al ingresar a su página web oficial, lo primero que aparece es una imagen titulada “Zayn 2026” con una lista de países en los que incluye al Reino Unido, Estados Unidos, Sudamérica y México, junto con lo que se presumen son ciudades sin revelar.

¿Cuándo viene Zayn Malik a México?

A pesar de anunciar a México como uno de los países incluidos en su gira mundial, Zayn Malik no reveló más detalles sobre sus próximos conciertos.

No obstante, en la imagen que compartió, en el apartado de México hay tres palabras tachadas, que sugieren ser las ciudades que visitará durante su estadía en el país.

Las ciudades que usualmente suelen visitar los artistas son Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, por lo que se espera que próximamente revele más información sobre su gira.

Último concierto de Zayn Malik en México

Durante 2025, Zayn Malik se presentó por primera vez como solista en México con tres fechas en el Palacio de los Deportes, como parte de su tour “STAIRWAY TO THE SKY”.

Lamentablemente, la última fecha programada para el 28 de marzo de 2025 tuvo que ser cancelada debido a malestares estomacales del artista.

“Tengo el corazón roto al decir que no podré presentarme esta noche en la Ciudad de México”. Fue parte de lo que compartió el cantante en ese entonces.

Durante las fechas que sí se concretaron en México, Zayn Malik le rindió un homenaje a su ex compañero Liam Payne, quien había fallecido en meses anteriores con la canción “Night Changes” de One Direction, grupo al que ambos pertenecieron.