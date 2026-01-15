¿Está hospitalizada Verónica Castro?: esto se sabe de su estado de salud

Verónica Castro La actriz y cantante Verónica Castro recibió la musa de la Asociación de Mujeres en el Cine y la Televisión, y la Cruz de Más de Cine por parte del Festival Internacional de Cine Guanajuato.

Un nuevo rumor de celebridades está comenzando a surgir en redes sociales, esta vez en torno a la actriz Verónica Castro y su estado de salud. Algunas cuentas han comenzado a circular la versión de que habría ingresado recientemente al hospital debido a problemas físicos relacionados con una lesión previa. Esto es lo que se sabe.

¿Por qué dicen que Verónica Castro está hospitalizada?

En las horas recientes de este jueves 15 de enero, usuarios en redes sociales han comenzado a circular la versión no oficial de que Verónica Castro se encuentra actualmente en el hospital.

De acuerdo con múltiples medios, el ingreso al hospital habría debido a las secuelas por el accidente de columna sufrido en el programa Big Brother en 2004 luego de una caída de un elefante. Algunos reportes incluso señalaron que la situación podía ser delicada para la actriz de 74 años.

Por otra parte, la cuenta de Televisa Espectáculos difundió su propia versión este jueves 15 de enero luego de consultar a una fuente cercana anónima sobre la salud de Verónica Castro, asegurando que no se trató de una hospitalización, sino de una visita médica para hacer exámenes de rutina y que no están relacionados a su lesión de columna.

Hasta el momento, no se ha dado una confirmación oficial por parte de la propia actriz ni de familiares, lo que ha dejado que el rumor continúe creciendo y generando preocupación entre sus fans.