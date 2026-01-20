Harry Styles publicará este viernes “Aperture”, primer sencillo de su nuevo disco

Harry Styles publicará este viernes “Aperture” (@harrystyles)

El ex-One Direction, Harry Styles, publicará el próximo viernes un nuevo tema titulado “Aperture”, el primero de su cuarto disco de estudio ‘Kiss all the time. Disco, occasionally’, que será su primer álbum en cuatro años.

Esto lo anunció este martes la compañía Sony e indicó que el tema estará disponible para ser descargado a partir de la primera hora del viernes.

¿Cuándo sale el disco completo?

El resto del disco saldrá el 6 de marzo y tendrá un total de 12 canciones, aunque la preventa ya está disponible en la página web de Sony Music y en las tiendas de música a nivel mundial.

El cantante británico, de 31 años, adelantó la semana pasada algunos detalles del álbum, como la imagen de la portada, donde se observa a Styles en una esquina, colocándose unas gafas de sol, sobre un paisaje oscuro y una bola de discoteca sostenida en el aire.

Regreso después de 4 años ausente

Los rumores del regreso a la música del británico habían incrementado en los últimos días, después de que varias ciudades amaneciesen la semana pasada con unos enigmáticos pósteres en donde se leía: “We Belong Together”.

Una frase con la que había cerrado un vídeo publicado en su canal de Youtube el 27 de diciembre, con el titulo de “Forever, forever”, sobre su último concierto en Italia.

Tras el anuncio, el ex-One Direction cambió su foto de perfil en Instagram, donde aparece con unas gafas de sol naranjas y ataviado con un jersey amarillo, sobre una camisa de lunares y una corbata roja.

La carrera en solitario de Styles despegó tras abandonar la boyband en 2016 y un año después, debutó con su álbum homónimo “Harry Styles”, para después continuar en 2019 con “Fine Line” y por último, con “Harry’s House en 2022.

Este último trabajo discográfico le valió numerosos reconocimientos a nivel global, como tres premios Grammy, incluido el de Mejor álbum del año, un galardón que también obtuvo en los premios Brit de la música británica. (Con información de EFE)