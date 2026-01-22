¡Sinners en la gran favorita de los Oscars 2026 y rompe el récord con 16 nominaciones!

Sinners La cinta se convirtió en la más nominada en la historia de la ceremonia con un total de 16 posibles estatuillas, superando a Titanic y otras cintas que habían recibido 14.

En un anuncio que ha sacudido la industria cinematográfica, la película ‘Sinners’, dirigida por Ryan Coogler, ha recibido un total de 16 nominaciones a los Premios de la Academia, estableciendo un nuevo récord en la historia de los Oscar. Esta cifra supera el anterior máximo de 14 nominaciones, compartido por tres icónicas producciones.

¿Cuáles son las nominaciones de Sinners a los Oscars 2026?

‘Sinners’, el thriller de horror con elementos sobrenaturales protagonizado por Michael B. Jordan, ha capturado la atención de la Academia, convirtiéndose ya en la película más nominada de todos los tiempos. Estas son todas sus nominaciones:

Mejor Película

Mejor Director

Mejor Actor

Mejor Actriz

Mejor Fotografía

Mejor Actor de Reparto

Mejor Actriz de Reparto

Mejor Guion Original

Mejor Diseño de Producción

Mejor Montaje

Mejor Vestuario

Mejor Maquillaje

Mejores Efectos Visuales

Mejor Sonido

Mejor Banda Sonora

Mejor Canción Original

El logro representa no solo un triunfo para Coogler, quien recibe su primera nominación como director, sino también un momento crucial que redefine los límites de reconocimiento en los premios más prestigiosos del cine.

¿Cuáles eran las películas más nominadas antes de Sinners?

Antes de este hito, el récord de nominaciones estaba empatado en 14 por ‘All About Eve’ (1950), dirigida por Joseph L. Mankiewicz; ‘Titanic’ (1997), de James Cameron; y ‘La La Land’ (2016), de Damien Chazelle

Estas películas marcaron épocas en Hollywood por su ambición narrativa y técnica, pero ‘Sinners’ eleva la barra con su innovadora mezcla de géneros y profundidad temática.