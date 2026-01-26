¿Quién era Gabriel Garzón? la trayectoria del actor que dio voz a Topo Gigio y marcó las infancias mexicanas de los 90 y 00

Gabriel Garzón Voz de Topo Gigio Gabriel Garzón Lozano, actor de doblaje, titiritero y comediante mexicano, falleció a los 57 años tras permanecer hospitalizado en la Ciudad de México. Durante más de tres décadas dio vida a Topo Gigio en México y otros países

La televisión mexicana y el mundo del entretenimiento, no solo de México, sino que, de gran parte de América Latina, está de luto, luego de que se diera a conocer el fallecimiento del actor y titiritero, Gabriel Garzón Lozano, recordado principalmente por ser la voz oficial de Topo Gigio en México, murió la tarde del domingo 25 de enero de 2026, a los 57 años, luego de enfrentar complicaciones de salud que lo mantuvieron hospitalizado en el Hospital Juárez de la Ciudad de México;

La noticia fue confirmada por el comediante Jorge Falcón, amigo cercano del artista, a través de redes sociales; en su publicación, el comediante lamentó la pérdida de su amigo y destacó su talento artístico.

“Hoy perdí a otro amigo y a un gran artista. Dios te tenga en buen lugar y te cobije con su luz perpetua. Descansa en paz, querido amigo”, escribió, acompañando el mensaje con una etiqueta al actor.

Tras darse a conocer la noticia, decenas de mensajes comenzaron a aparecer en redes sociales, donde seguidores y colegas recordaron a Garzón como una figura fundamental de su infancia y agradecieron su trabajo como Topo Gigio.

Estado de salud de Gabriel Garzón fue anunciada como “frágil” desde finales de 2025

La salud de Gabriel Garzón se había reportado como delicada desde diciembre de 2025, cuando compañeros del medio solicitaron donadores de sangre para él. En ese momento se informó que permanecía internado en el Hospital Juárez, aunque nunca se dieron detalles públicos sobre su diagnóstico.

Hasta ahora, no se han revelado las causas oficiales de su muerte; sin embargo, su fallecimiento ocurrió después de varios años de complicaciones médicas, entre ellas la amputación de una pierna tras un accidente laboral ocurrido en 2016, hecho que marcó profundamente su vida personal y profesional.

¿Cuánto tiempo llevaba haciendo la voz de Topo Gigio?

Garzón comenzó su trabajo como voz de Topo Gigio en 1994, cuando el productor Javier Toledo lo invitó a realizar una prueba para interpretar al icónico ratoncito italiano. Su primera presentación fue en Argentina, en un programa junto a Susana Giménez, y más tarde participó en contenidos promocionales en Estados Unidos.

Junto a Ernesto Segall, Garzón fue una de las voces más importantes del personaje en América Latina. Mientras Garzón predominó en México, Centroamérica y Venezuela, Segall lo hizo en países del Cono Sur, Ecuador, ambas versiones coexistieron.

Además de presentaciones en vivo, el actor interpretó a Topo Gigio en la televisión mexicana durante el Mundial de Futbol de 2006 y en una serie animada estrenada en 2020.

¿Quién fue Gabriel Garzón? Trayectoria artística de actor mexicano

Gabriel Ernesto Garzón Lozano nació el 27 de noviembre de 1968 en la Ciudad de México. Fue actor de doblaje, titiritero, locutor, comediante y productor de televisión; su formación incluyó estudios de creación y manejo de marionetas en Estados Unidos, lo que lo llevó a especializarse no solo en la voz, sino en la interpretación completa de personajes, combinando emoción, movimiento y actuación escénica.

Otros proyectos de Gabriel Garzón y su paso por la televisión mexicana

Más allá de ser la voz del pequeño ratoncito, Garzón participó en diversos programas infantiles y familiares como:

Una sonrisa con Cepillín

La Casa de la Risa y El espacio del Tío Gamboín

colaboró en proyectos vinculados a Silvia Roche, creadora de Odisea Burbujas.

En radio, produjo y condujo contenidos infantiles y familiares como:

Red W Interactivo.

El Show del Exprimidor.

Espectacular Deportivo.

Personajes al Desnudo.

La radionovela El Gato Monte Lucio.

colaborar con Colorín Color Radio.

Reconocido también por ser hábil con los títeres

A diferencia de otros actores de doblaje, Gabriel Garzón se especializó en la interpretación integral de personajes con títeres, su trabajo combinaba voz, actuación y manipulación escénica, lo que hizo que muchos de sus proyectos no quedaran registrados en bases tradicionales de doblaje.

Tras la amputación de su pierna, impulsó el proyecto de comedia El Pata…tón, con el que buscó reunir recursos para su tratamiento médico y mantenerse activo en los escenarios.

El legado de Gabriel Garzón no se mide por la cantidad de personajes que interpretó, sino por la huella profunda de uno solo. Para millones de personas en México y América Latina, su voz dio vida a un personaje que acompañó la infancia de varias generaciones y quedó grabado en la memoria colectiva.