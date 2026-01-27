Trailer ‘Daredevil: Born Again’: Matt Murdock y Jessica Jones llegan juntos a Disney+

Trailer Daredevil: Born Again Marvel Studios lanzó el trailer de la segunda temporada de ‘Daredevil: Born Again’, satisfaciendo al público fanático con el primer vistazo a Jessica Jones en el MCU.

La epidemia de los cómics en la pantalla grande y servicios de streaming parece estar de vuelta tanto en DC Cómics y Marvel, quienes poseen un calendario de próximos estrenos de películas y series que continuarán extendiendo sus universos cinematográficos.

Uno de los proyectos más esperados ha sido la segunda temporada de Daredevil: Born Again, cuyo trailer fue liberado por Marvel Studios este martes 27 de enero, encendiendo la emoción del público fanático ante una entrega que promete destacar entre la narrativa del superhéroe común, sumergiéndose una vez más en la oscuridad del vigilante Matt Murdock.

Krysten Ritter finalmente se une al MCU como Jessica Jones

Debido a que la serie Jessica Jones —emitida durante los años 2015 a 2019— pertenecía a una alianza separada con Netflix, el personaje no formó parte activa del Universo Cinematográfico de Marvel durante su desarrollo en la Saga del Infinito.

A pesar de no contar con una conexión directa a otras creaciones de la industria, la narrativa oscura y urbana de Jessica Jones atrapó al público durante su tiempo de transmisión, lo que ocasionó una queja conjunta cuando la serie fue cancelada tras su tercera temporada.

No obstante, Disney tomó como prioridad recuperar los derechos del personaje y finalmente conectarla con el MCU mediante la serie Daredevil: Born Again, donde participará como personaje recurrente para la segunda temporada, aliándose al justiciero para desafiar a un Wilson Fisk más poderoso.

¿Qué muestra el trailer de Daredevil: Born Again temporada 2?

La segunda parte retomará la historia en el punto final de la primera temporada, mostrando las secuelas del enfrentamiento de Bullseye y las tensiones generadas por la saga anterior del MCU, además de que el justiciero de Hell’s Kitchen tendrá que enfrentarse a un nuevo régimen que eprseguirá a los vigilantes de la ciudad.

Time to dance with the Devil.



Marvel Television’s #DaredevilBornAgain Season 2 premieres March 24 only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/WTrubmFwt2 — Daredevil (@Daredevil) January 27, 2026

Vincent D’Onofrio volverá en su papel de Wilson Fisk, alias Kingpin, quien ahora cuenta con el poder de La Mano y ha obtenido la legalidad para perseguir a los vigilantes mediante la formación de un equipo especial de policía para neutralizar a quienes se crucen en su camino.

Debido a este nuevo estado policial, Murdock buscará formar un equipo que haga frente a la dictadura de Fisk para recuperar la ciudad, situación que consolida la presencia de Jessica Jones en la narrativa más allá de un guiño a los y las fans del personaje.

Unidos, Jones y Murdock tendrán que coordinar la resistencia en contra de Kingpin, una dupla que emociona al público por los elementos que fácilmente pueden complementarse uno con otro en esta narración oscura de redención y héroes que actúan en las sombras.

¿Cuándo se estrenará la temporada 2 de Daredevil: Born Again?

El avance liberado por Marvel Studios también dio un par de sorpresas más; primero, mostró el regreso de Deborah Ann Woll como Karen Page, quien parece que aún estará involucrada románticamente con el justiciero de Nueva York; y segundo, la gran revelación de Mathew Lillard en el cast de la segunda entrega.

Hasta el momento, se desconoce qué personaje interpretará Lillard en la nueva temporada, pero las y los fanáticos apuntan que podría tratarse de Mr. Fear, un villano clásico de Daredevil que podría cambiar el rumbo de la historia.

El estreno de la siguiente temporada de Daredevil: Born Again se estrenará el 24 de marzo de 2026 a través de Disney+, probablemente con un estreno escalonado de dos episodios iniciales y un episodio semanal, como lo fue su primera parte.