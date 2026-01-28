Nuevas fechas para Harry Styles en México: Ocesa abre dos conciertos más en CDMX

Harry Styles en México Ocesa confirmó que los dos primeros conciertos agotaron sus localidades, por lo que se abrieron dos fechas más en el GNP Seguros.

La afición capitalina de los conciertos lo hizo una vez más y luego de dos fechas completamente agotadas, Ocesa anunció que Harry Styles tendrá dos conciertos más en la capital del país. El ex de One Direction regresa a los escenarios este 2026 y nadie se lo quiere perder. Ahora, después de registrar dos “sold out”, se hicieron oficiales un par de shows más.

¿Cuáles son las nuevas fechas para Harry Styles en México?

Por medio de sus redes sociales, Ocesa informó que, después de agotar los conciertos del 31 de julio y 1 de agosto, el cantante británico abrirá dos presentaciones más:

miércoles 4 de agosto | Estadio GNP Seguros

viernes 4 de agosto | Estadio GNP Seguros

De esta forma el Together, Together Tour de Harry Stylees suma ya cuatro conciertos en nuestro país, todos en el estadio GNP Seguros de la CDMX

Las fechas del 31 de julio & 1 de agosto ya están SOLD OUT en la #Preventa Banamex🖤 ¡Debido a la increíble demanda tenemos nuevas fechas de Harry Styles: Together, Together!#PreventaBanamex: ya disponible

Venta general a partir del 29 de enero pic.twitter.com/w7MCFOxbiy — Ocesa Pop (@ocesa_pop) January 28, 2026

¿Cuándo comprar boletos para los nuevos conciertos de Harry Styles en México?

Para todas y todos quienes tengan tarjeta de crédito Banamex participante, ya tienen disponible la posibilidad de comprar sus entradas a través del sitio oficial de Ticketmaster. Por otra parte, la venta general será este jueves 29 de enero a partir de las 10:00 horas.

Precios de los boletos de Harry Styles en México

La lista de precios oficiales están de la siguiente manera:

PITS: $6,547.25

GENERAL A: $2,579.25

GENERAL B: $2,579.25

GENERAL C: $1,463.25

GNP: $4,191.25

VERDE B: $3,987.25

NARANJA B: $2,827.25

VERDE C: $2,205.25

NARANJA C: $1,091.25

Mapa Harry Styles en México Así se dividirán las zonas del Estadio GNP seguros para los shows de Harry Styles en la Ciudad de México.

*Los precios no incluyen los cargos por servicio*