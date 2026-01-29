Primer vistazo a The Beatles en las películas biográficas: así lucen los cuatro protagonistas

The Beatles de Sam Mendes Las películas biográficas de The Beatles que prepara Sam Mendes son los proyectos más esperados del cine; hoy, finalmente conocemos cómo lucirán los actores que darán vida al legendario cuarteto de Liverpool.

Hoy en día resulta casi imposible hallar una persona en el mundo que no conozca a The Beatles, incluso si no vivieron la época en la que la agrupación estuvo activa y conquistó cada terreno que pisaba en su poderosa y veloz carrera musical.

El impacto que el cuarteto formado en Liverpool, Reino Unido, tuvo en la historia de la música es un eco que todavía persiste después de casi siete décadas desde su creación y continúa expandiéndose en la industria, la historia y el día a día en la vida de millones de personas.

Debido a esto, el director de cine, Sam Mendes (Belleza Americana y 1917), decidió emprender un proyecto de cuatro películas biográficas que tendrían por protagonista a cada uno de los famosos artistas, quienes ya cuentan con un actor designado para interpretarlos.

Esta mañana, finalmente se han revelado los primeros vistazos de su trabajo dando vida al cuarteto de Liverpool, a través de postales ocultas en un instituto de artes escénicas.

¿Quiénes son los actores seleccionados para interpretar a The Beatles en las películas biográficas?

Por primera vez en la historia, un proyecto que pretende contar la vida y trayectoria del histórico grupo británico, cuenta tanto con el permiso de Apple Corps —empresa fundada por los Beatles para gestionar intereses artísticos y comerciales— como el de familiares de los miembros, lo que permitirá el uso completo de la discografía.

Este hecho ha causado gran entusiasmo en el sector fanático del histórico grupo, lo que ha mantenido el proyecto de Sam Mendes en la mira como uno de los eventos cinematográficos más esperados.

El año pasado, durante el mes de abril, Mendes reveló públicamente a los actores encargados de interpretar a los integrantes y, si bien el cast levantó opiniones divididas, aún destacó la alta expectativa al tratarse de artistas de renombre.

Los cuatro protagonistas, son:

Paul Mescal , como Paul McCartney .

, como . Barry Keoghan , como Ringo Starr .

, como . Joseph Quinn , como George Harrison .

, como . Harris Dickinson, como John Lennon.

Cada una de las películas biográficas estará enfocada en la perspectiva de un miembro diferente, las cuales tienen un estreno programado para abril del 2028.

Postales ocultas revelan el ‘look’ de los actores que interpretarán a The Beatles

Sony Pictures, el conglomerado multinacional a cargo de producir las cuatro películas biográficas de The Beatles que estarán bajo la dirección de Sam Mendes, realizó una peculiar campaña para revelar el primer vistazo de los actores interpretando al cuarteto británico.

Primer vistazo a The Beatles en películas biográficas Sony ocultó postales en un instituto de Liverpool que revelan el primer vistazo de los actores interpretando a los Beatles.

En el Intituto de Artes Escénicas de Liverpool, ciudad cuna de los “Fab Four”, Sony ocultó postales con la imagen de cada uno de los Beatles —interpretados por Mescal, Dickinson, Quinn y Keoghan— para que fueran hallados por los y las estudiantes del colegio.

Las imágenes dieron vuelta al mundo al instante gracias a las redes sociales, lo que encendió la emoción del público que espera ansiadamente ver el proyecto en la gran pantalla, pues cada película presentará una perspectiva distinta del grupo desde su origen hasta la separación y será el primer producto biográfico que contará con los derechos completos de la música que hizo historia.