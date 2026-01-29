Shakira supera a Luis Miguel: rompe récord Guinness a la gira latina más exitosa del mundo y de la historia

Shakira rompe récord guinness a la gira latina más exitosa del mundo La cantante colombiana se convierte en la artista latina con la gira que recaudó más de 421 millones de dólares por concierto

Shakira hizo historia en la música latina al romper el récord Guinness de la gira más exitosa del género, luego de que su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour alcanzara ingresos por 421.6 millones de dólares, de acuerdo con datos publicados por el medio especializado Billboard.

Los conciertos de Shakira superan en recaudación a los de Luis Miguel

La cantante colombiana logró esta marca tras vender 3.3 millones de boletos en 86 conciertos realizados en distintos países, superando así el récord que mantenía Luis Miguel con su gira Luis Miguel Tour 23-24, que acumuló 409.5 millones de dólares y 2.9 millones de entradas vendidas.

Según el reporte de Billboard Boxscore, Shakira aseguró el récord el pasado 11 de diciembre durante su presentación en el Estadio Vélez Sarsfield, en Buenos Aires, cuando los ingresos de la gira ya habían superado los 410 millones de dólares.

Desde entonces, las cifras continuaron en ascenso hasta consolidar el nuevo máximo histórico para una gira de música latina.

Con estos números, la intérprete de Barranquilla también dejó atrás los registros de otros artistas de gran impacto global. En 2022, Bad Bunny recaudó 314.1 millones de dólares con la venta de 1.9 millones de boletos, mientras que Karol G logró ingresos por 313.3 millones de dólares tras vender 2.3 millones de entradas con su gira Mañana Será Bonito, entre 2023 y 2024.

Las Mujeres Ya No Lloran World Tour cerca al centenar de conciertos ¿Cunado es el último concierto en México?

Reconocida por Billboard como la mejor artista pop latina de todos los tiempos, Shakira mantiene una agenda intensa que contempla casi 100 presentaciones. La gira concluirá el próximo 4 de abril con un concierto en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos.

Antes de ese cierre, la cantante ofrecerá su último show en América Latina el 27 de febrero en la Ciudad de México, una de las plazas clave del tour.

Las Mujeres Ya No Lloran World Tour no solo marcó un récord mundial, sino que también se convirtió en la gira más exitosa de la carrera de Shakira. De acuerdo con Billboard, la artista ha vendido a lo largo de su trayectoria 4.9 millones de boletos en 206 conciertos, con ingresos acumulados por 529.7 millones de dólares.

Con estas cifras, Shakira consolida su lugar como una de las figuras más influyentes y rentables de la música latina a nivel global.