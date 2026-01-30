¿Cuándo toca Intocable en el Zócalo de CDMX? Fecha y detalles de su gira (@grupointocable)

¡Intocable dará concierto gratis en la CDMX! La emblemática banda de regional mexicano anunció en sus redes sociales un concierto gratuito en el Zócalo capitalino este 2026.

Un hecho que cautiva fuertemente a los amantes de su música, quienes tendrán la oportunidad de cantar “Fuerte no soy”, “Todo para qué” y “Perdedor” a todo pulmón en la Plaza de la Constitución este año. Conoce cuando será el concierto gratis de intocable, y prepara el sombrero.





Intocable en el Zócalo de la CDMX: ¿cuándo será el concierto gratis este 2026?

Intocable ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México como parte de los festejos de Independencia.

En una publicación compartida por la agrupación en redes sociales, como parte de su gira Cultura Tour, la banda de origen mexicano-estadounidense marcó el 15 de septiembre como una fecha estelar en la capital del país.

Pese a que el concierto gratuito aún no ha sido confirmado oficialmente por el Gobierno capitalino, la banda ya anunció su presencia en la Plaza de la Constitución, una de las sedes más codiciadas por artistas debido al alcance y la magnitud de asistencia que puede registrar este espacio emblemático.

Además, este evento se perfila como una gran oportunidad para que los asistentes disfruten del repertorio de Intocable completamente gratis, en el marco de la celebración de la Independencia de México.





Gira Cultura Tour 2026: detalles de la gira de Intocable

Además de su presentación en el Zócalo de la Ciudad de México, Intocable continúa con su gira en México y Estados Unidos.

El Cultura Tour abrirá en Estados Unidos este 2026, específicamente en Los Ángeles, California, el 14 de febrero, una fecha especial para que los seguidores celebren el Día del Amor y la Amistad con los éxitos de la banda.

En México, la agrupación tendrá presentaciones en Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, Toluca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo.

Intocable Cultura Tour 2026: todas las fechas confirmadas en México y Estados Unidos

A continuación, te dejamos la lista completa de conciertos confirmados de la Gira Cultura Tour 2026 de Intocable:

Febrero – Mayo 2026

14 de febrero – Los Ángeles, CA – Peacock Theater

– Los Ángeles, CA – 28 de marzo – Chicago, IL – Credit Union 1 Arena

– Chicago, IL – 11 de abril – Monterrey, NL – Nortex

– Monterrey, NL – 02 de mayo – Thackerville, OK – WinStar World Casino

– Thackerville, OK – 16 de mayo – Ciudad de México – Plaza de Toros México

– Ciudad de México – 23 de mayo – Guadalajara, JAL – Plaza de Toros

– Guadalajara, JAL – 29 de mayo – Mexicali, BC – Plaza de Toros

– Mexicali, BC – 30 de mayo – Tijuana, BC – Plaza de Toros





Agosto – Octubre 2026

01 de agosto – Ontario, CA – Toyota Arena

– Ontario, CA – 15 de septiembre – Ciudad de México – Zócalo Capitalino

– Ciudad de México – 26 de septiembre – Toluca, EDOMEX – Estadio Toluca

– Toluca, EDOMEX – 02 de octubre – Puebla, PUE – Auditorio GNP

– Puebla, PUE – 03 de octubre – Querétaro, QRO – Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez

– Querétaro, QRO – 10 de octubre – El Paso, TX – El Paso County Coliseum

– El Paso, TX – 16 de octubre – San Luis Potosí, SLP – Parque Tangamanga II

– San Luis Potosí, SLP – 17 de octubre – León, GTO – La Velaria

– León, GTO – 24 de octubre – Anaheim, CA – Honda Center





Noviembre 2026

07 de noviembre – Monterrey, NL – Estadio Banorte

– Monterrey, NL – 14 de noviembre – Austin, TX – H-E-B Center at Cedar Park

– Austin, TX – 21 de noviembre – Houston, TX – Smart Financial Centre

– Houston, TX – 25 de noviembre – San Antonio, TX – Freeman Coliseum

– San Antonio, TX – 27 de noviembre – Fort Worth, TX – Dickies Arena

– Fort Worth, TX – 28 de noviembre – Hidalgo, TX – Payne Arena

La gira Cultura Tour cerrará en el Payne Arena de Hidalgo, Texas, el 28 de noviembre de este año, donde Intocable celebrará su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.