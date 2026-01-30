¿De qué murió Pedro Torres? Esto es todo lo que se sabe sobre la muerte del icónico productor de Televisa a los 72 años

Este 30 de enero de 2026, a los 72 años, la industria del entretenimiento en México despidió a la leyenda Pedro Torres Castilla, uno de los productores más influyentes de la televisión nacional, quien falleció rodeado de su familia tras una larga batalla contra una difícil enfermedad degenerativa.

La noticia fue confirmada a través de un comunicado difundido por sus hijos en redes sociales, donde se describió que partió “en paz, tranquilo y lleno de fe”, acompañado por quienes lo amaron hasta su último aliento.

¿Quién fue Pedro Torres y por qué fue tan popular en México?

Para entender lo que representa una figura como la de Pedro Torres basta con mencionar algunos proyectos que marcaron la cultura pop en México.

Antes de convertirse en una pieza clave de la televisión mexicana, Torres fue director de videoclips icónicos de artistas como Luis Miguel, Emmanuel, Amanda Miguel, Julio Iglesias y Mijares, contribuyendo a elevar el videoclip en español a un nivel cinematográfico.

En televisión, impulsó proyectos que muchos vimos, amamos y no olvidamos:

Big Brother México: el primer reality show que capturó la atención del público a nivel nacional

el primer reality show que capturó la atención del público a nivel nacional Mujeres Asesinas: una adaptación que marcó época en el thriller televisivo

una adaptación que marcó época en el thriller televisivo Otros formatos como Fear Factor, Vas o no Vas y Operación Triunfo también pasaron por su sello creativo

Además, dejó su marca en telenovelas como Corona de lágrimas y algunas campañas publicitarias, demostrando la versatilidad que tenía en su carrera.

Más allá de las cámaras y los sets, Pedro Torres fue un hombre con una vida rica en conexiones personales. Estuvo casado en varias ocasiones, siendo uno de sus matrimonios más populares con la actriz Lucía Méndez, con quien tuvo un hijo, Pedro Antonio Torres.

En sus últimos meses, amigos, colegas y admiradores mostraron su cariño y respeto, recordando su espíritu innovador, su creatividad y su amor por el arte audiovisual.

La enfermedad que enfrentó y su despedida

Se cree que Pedro Torres murió a causa de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las neuronas motoras y termina por deteriorar las funciones musculares.

Aunque la familia no detalló la causa exacta de su muerte, su estado de salud mostraba una batalla constante contra esta enfermedad, que no tiene cura y es conocida por su impacto devastador en el sistema nervioso.

El legado del creador

Hoy, el nombre de Pedro Torres no solo se recuerda por títulos exitosos o cifras, sino por haber sido un agente de cambio en la televisión mexicana.