Director nominado al Oscar por ‘Black Swan’ revela su nueva creación: una serie sobre la fundación de Estados Unidos... 100% hecha por IA

On This Day 1776 Darren Aronofsky, el director detrás de clásicos del cine como ‘Requiem for a dream’ y ‘Black Swan’, se ha aliado con la Inteligencia Artificial en su último proyecto, lo que desató la polémica en redes.

La amenaza de la Inteligencia Artificial en el ámbito artístico ha sido mayormente discutida en los últimos años ante la rápida evolución de esta tecnología, colocando sobre la mesa el debate de qué tan lejos se le permitirá llegar al sistema de algoritmos y aprendizaje automático en las ciencias artísticas, diviendo tanto al público como a la industria del cine y la música respecto al futuro de la creatividad.

El año pasado, Darren Aronofsky —reconocido director por filmes como ‘La Ballena’ y ‘El Cisne Negro’—, presentó públicamente su posición ante el uso de la IA en el arte, sorprendiendo a fanáticos y fanáticas de su trabajo al crear un estudio de Inteligencia Artificial.

Hoy, los frutos de su estudio han dado luz con su serie de formato corto ‘On This Day... 1776′, proyecto realizado con la herramienta Google DeepMind, integrando sus capacidades de inteligencia artificial en el proceso creativo de la serie.

¿De qué tratará ‘On This Day... 1776′, la primera serie realizada 100% con IA?

Esta mañana se liberó el primer avance del nuevo proyecto de Darren Aronofsky: una serie de formato corto que narrará la revolución de las Trece Colonias, dando paso posteriormente a la fundación de Estados Unidos.

La propuesta nace como una conmemoración al 250° aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, donde se explorará en un estreno semanal de episodios breves los hechos clave del evento histórico; esta narrativa contará con una combinación de animación tradicional... y recursos de Inteligencia Artificial.

Darren Aronofsky encabeza la producción ejecutiva de la serie titulada ‘On This Day... 1776′ junto a Ari Handel y Lucas Sussman, siendo éste último líder en la sala de guionistas, mientras que la música está a cargo de Jordan Dykstra; mientras que, las voces fueron realizadas por actores de doblaje que pertenecen al Sindicato de Actores de Hollywood (SAG).

La serie se liberará semanalmente en YouTube a partir de este viernes 30 de enero, contando ya con dos episodios iniciales en la cuenta oficial del proyecto; éstos son:

Episodio 1: January 1: The Flag , relato corto que narra cómo George Washington izó la bandera de la Unión en Prospect Hill para levantar la moral de los colonos.

, relato corto que narra cómo George Washington izó la bandera de la Unión en Prospect Hill para levantar la moral de los colonos. Episodio 2: January 10: Common Sense, que muestra la llegada de Thomas Paine de Inglaterra, a quien Benjamin Franklin anima a escribir lo que otros dudan pronunciar.

Este trabajo ha sido producido por Primordial Soup, el estudio de Inteligencia Artificial fundado por Darren Aronofsky en 2025, además de que contó con avanzadas herramientas de última generación en esta tecnología, como lo fue Google DeepMind.

Las redes sociales en contra de la serie de Aronofsky generada por IA

El inesperado giro en la carrera del director que trajo clásicos como ‘Requiem por un sueño’ alertó a la comunidad seguidora del arte cinematográfico, quienes inmediatamente señalaron la inclusión de IA en el proceso de la serie como un paso más cerca a la pérdida de creatividad y trabajo humano en las creaciones artísticas.

Ante el trailer y los primeros dos episodios de ‘On This Day... 1776′ liberados este viernes, las redes sociales estallaron en una mezcla decepción y rechazo contra el proyecto, con muy pocas personas mostrando curiosidad por la serie.

Que sea hecha con IA es razón de peso para no verla, no apoyarla y rechazar todo proyecto de los directores, productores y actores famosos que hayan participado en eso. https://t.co/39DFfsk1P3 — Darth Fëanor (@DarthFeanor) January 29, 2026

Los comentarios en respuesta, principalmente en la red social X, señalan a Darren Aronofsky como un “ladrón y estafador”, llamando al boicot del director, los productores e incluso los actores de voz que prestaron su participación en el proyecto.

“De Black Swan a la basura de la historia estadounidense generada por IA", comentan, asegurando no querer oír más del director alguna vez nominado al Oscar.

¿El cine cambiará para siempre?: el impacto de la IA en el proceso creativo de ‘On This Day... 1776′

De acuerdo con el equipo creativo detrás de ‘On This Day... 1776′, la serie representa una apuesta pionera en la “ampliación de las posibilidades de narración audiovisual”, señaló Ben Bitonti, representante de Time Studios, quien aseguró que no pretenden sustituir el trabajo artístico con la inteligencia artificial.

“Este proyecto es una muestra de cómo el uso reflexivo, creativo y liderado por artistas de la inteligencia artificial puede expandir lo posible y permitir a los narradores llegar a lugares antes inalcanzables, sin reemplazar el oficio”, expresó a los medios, señalando que las voces de actores de doblaje reales aportan el matiz humano a la producción.

La realización de esta serie, mayormente creada por inteligencia artificial, ha incrementado el debate inicial sobre el alcance de dicha tecnología en los procesos creativos del cine actual y del futuro.

Anteriormente, directores como Guillermo del Toro se han pronunciado en contra de la IA, señalando que su capacidad generativa nunca podría capturar las emociones humanas, pues “el arte sin dolor, es sólo ilustración”.

Por otra parte, una de las mentes más grandes en el cine animado, Hayao Miyazaki (El viaje de Chihiro, El niño y la garza), ha declarado que el uso de inteligencia artificial en la creación es un “insulto a la vida misma”, defendiendo el valor del trabajo a mano.

Aunque es, quizá, pronto para definir el impacto del proyecto de Aronofsky en el futuro del cine, la serie realizada con IA confirma las opiniones que se han realizado contra su uso: sustituye trabajos humanos en un campo que siempre se caracterizó por ser vasto en ellos.