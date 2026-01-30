Muere Catherine O’Hara a los 71 años, actriz de ‘Beetlejuice’ y ‘Mi Pobre Angelito’

Falleció Catherine O'Hara La guionista, actriz y comediante Catherine Anne O’Hara falleció a la edad de 71 años este viernes 30 de enero, según reporta TMZ.

Mientras nuevas estrellas emergen en la industria del entretenimiento esta temporada de premios, Hollywood despide a una de las actrices más icónicas de las últimas décadas, Catherine O’Hara, cuyo fallecimiento fue reportado por TMZ.

La actriz y guionista, reconocida por el papel de la matriarca McCallister en la película ‘Mi Pobre Angelito’ y su secuela, murió este 30 de enero de 2026 a la edad de 71 años, después de que el Departamento de Bomberos de Los Ángeles recibiera una llamada del domicilio de la artista.

¿De qué murió Catherine O’Hara, actriz de ‘Beetlejuice’?

Hasta el momento, se desconoce la causa exacta de muerte de la actriz y guionista, sin embargo, un reporte difundido por Page Six informó que el Departamento de Bomberos de Los Ángeles recibió una llamada alrededor de las 4:48 AM hora local de este viernes.

La llamada a los servicios de emergencia fue realizada “antes de transportarla al hospital en condición grave”, informaron las fuentes del medio estadounidense.

Catherine O’Hara tenía 71 años de edad en el momento de su fallecimiento, dejando detrás un legado de comedia y calidad tanto actoral como escrita tras más de un siglo de trayectoria.

Le sobreviven su esposo Bob Welch y sus dos hijos, Matthew de 31 años y Luke de 29 años, quienes no han dado ningún comunicado público hasta ahora.

Trayectoria de Catherine O’Hara: películas, series y premios ganados

Catherine Anne O’Hara era la sexta de siete hermanos en total, nacida en Toronto, Canadá, ciudad donde inició su carrera en la década de 1970, formando parte de un grupo de improvisación llamado The Second City.

En dicho proyecto, trabajó por primera vez con el actor de comedia Eugene Levy, quien más adelante se convertiría en un colaborador constante en la vida de Catherine, así como su co-protagonista en la serie Schitt’s Creek.

O’Hara catapultó a la fama gracias a Beetlejuice en 1988, donde interpretó a la madrastra del personaje de Winona Ryder, pero el éxito no fue lo único que este proyecto trajo a su vida, sino que también conoció a quien sería su esposo y padre de sus dos hijos: el diseñador de producción, Bob Welch.

Con una fama consolidada, Catherine formó parte de las icónicas Mi Pobre Angelito y Mi Pobre Angelito 2, tomando el papel de la despistada pero amorosa madre de Kevin, ingenioso niño interpretado por Macaulay Culkin; la unión con el joven actor le permitió acompañarlo a develar su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

En el doblaje, también destacó por prestar su voz a la muñeca de trapo Sally, de la película stop-motion, El extraño mundo de Jack, otro clásico navideño que perdura hasta la actualidad.

Catherine O’Hara era reconocida por su ingenio y carisma, haciéndola una actriz profesional de la improvisación, lo que la llevó a ganar dos veces el premio Emmy (Mejor Guión en 1982 y Mejor Actriz en Serie de Comedia en 2020 por Schitt’s Creek); también, acumuló un Globo de Oro en 2021 por la misma serie que fue galardonada un año antes.

A pesar de su pérdida, el legado de Catherine O’Hara resplandece con las risas, melodías y el cariño que dio a cada una de sus creaciones, por lo que su deseo de ser recordada será sencillo de cumplir.