¡Sí habrá canciones en los Oscar 2026!: Estos son los temas nominados que se interpretarán en vivo durante la ceremonia

Presentaciones a Mejor Canción en los Oscar 2026 Después de que las interpretaciones a Mejor Canción Original fueran eliminadas en la edición del año pasado, los Oscar deciden dar espacio en vivo a dos canciones nominadas este 2026.

El año pasado, la producción de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (premios Oscar) anunció que el tiempo no era suficiente para presentar las cinco mejores canciones de aquel momento, terminando así con una tradición que estuvo presente por décadas.

Sin embargo, una carta enviada a todos los nominados y nominadas a la categoría musical, que fue obtenida en exclusiva por Variety, reveló que la Academia tiene la intención de integrar las presentaciones en vivo de las canciones competidoras, aunque dichas presentaciones se limitan únicamente a dos nominadas en la categoría.

Las cinco nominadas a Mejor Canción Original

Por medio de una carta enviada a compositores, compositoras y artistas que interpretan la melodía nominada a Mejor Canción Original de la edición próxima de los premios Oscar, la Academia informó sobre sus planes de presentar sólo dos canciones en vivo durante la transmisión.

Firmada por los productores ejecutivos Raj Kapoor y Katy Mullan, junto con el productor Taryn Hurd, la carta especificó que todos los nominados y nomidas poseerán el mismo trato “de cuidado, enfoque narrativo e intención que las otras categorías de los premios”.

No obstante, señalaron que el tiempo resulta una limitante para incluir las cinco presentaciones durante la premiación, puesto que extendería la ceremonia 25 minutos a su duración original, haciendo hincapié en el tiempo que tomará la adición de un nuevo premio: Mejor Casting.

Las cinco mejores canciones nominadas a la 98a edición de los premios Oscar, son:

Golden , de Kpop Demon Hunters.

, de Kpop Demon Hunters. Dear Me , de Diane Warren: Relentless.

, de Diane Warren: Relentless. Sweet Srems of Joy , de Viva Verdi!

, de Viva Verdi! I Lied To You , de Sinners.

, de Sinners. Train Dreams, de Train Dreams.

De acuerdo con la Academia, cada una de estas canciones se presentará mediante un segmento producido a medida, el cual contendrá imágenes de la película para la que fue escrita, con la intención de contextualizar cada melodía en su espacio cinematográfico.

¿Cuáles serán las canciones nominadas al Oscar que se presentarán en la ceremonia?

A pesar de que la Academia aseguró que se encargará de la producción de cada una de las canciones, así como ofrecerán apoyo promocional en las plataformas de música, aceptó crear espacio para presentar en vivo dos de las canciones nominadas.

“La actuación en directo se centrará en dos momentos musicales este año: Sinners y KPop Demon Hunters”, informó la Academia en la carta enviada a los y las nominadas en la categoría musical.

De acuerdo con los productores de la premiación, la elección de estas canciones tiene por próposito “honrar cómo la música contribuyó a que estas historias resonaran en todo el mundo”, deseando homenajear el papel decisivo que desempeñaron ambas melodías en la cultura global.

Las canciones, I Lied To You de Sinners y Golden de Kpop Demon Hunters, se presentarán en vivo durante la premiación de la manera en que esta tradición solía hacerlo en ediciones pasadas: entre categorías.

No obstante, la Academia también recordó al público que la extensión limitada de tiempo se mantendrá hasta el 2029, año en el que mudarán la transmisión a la plataforma YouTube, donde podrán extender la duración del evento.