Premios Grammy 2026: horarios, lista de nominados, actuaciones y en dónde ver en vivo

Premios Grammy 2026 y todo lo que tienes que saber Fotoarte: La Crónica

La 68ª edición de los Premios Grammy se vive este 1 de febrero de 2026 como una celebración global de la música que trasciende géneros, idiomas y generaciones. Desde el Crypto.com Arena en Los Ángeles, artistas consagrados y emergentes subirán al escenario para actuar, presentar y competir por los galardones más codiciados de la industria.

En esta edición, el espectáculo en vivo se vuelve uno de los momentos más esperados: artistas de diversos géneros subirán al escenario para ofrecer presentaciones únicas, mientras que las nominaciones reflejan la diversidad musical del momento, incluyendo figuras consagradas y voces emergentes que han conquistado audiencias globales.

¿Qué artistas se presentarán durante los Premios Grammy 2026?

La lista de artistas que se presentarán en vivo durante la noche de los Grammy es tan amplia como ecléctica, reuniendo a talentos de distintos estilos, desde pop y R&B hasta hip-hop, música urbana y fusiones contemporáneas. Entre los presentados hasta ahora están:

Addison Rae

Alex Warren

KATSEYE

Leon Thomas

Lola Young

Olivia Dean

Sombr

The Marías

Sabrina Carpenter

Justin Bieber

Clipse & Pharrell Williams

Andrew Watt

Brandy Clark

Lukas Nelson

Lady Gaga

Post Malone

Reba McEntire

Duff McKagan

Slash

Además, se anticipa un segmento especial donde varios artistas nominados se unirán para un medley colectivo, destacando la nueva generación de músicos que está dando forma al paisaje sonoro actual, tales como Addison Rae, Alex Warren, KATSEYE, Leon Thomas, Lola Young, Olivia Dean, sombr, The Marías, Reba McEntire, Brandy Clark y Lukas Nelson

¿A qué hora son los Grammy 2026?

La transmisión de la alfombra roja y la ceremonia principal está programada para este domingo 1 de febrero de 2026 a partir de las 7:00 p.m. tiempo de México.

¿En qué canal pasarán los Grammy 2026?

En Estados Unidos, la gala se transmitirá en vivo por CBS y vía streaming a través de Paramount+.

En caso de Latinoamérica, la ceremonia podrá verse en vivo a través de TNT y por streaming en HBO Max a partir de las 8 p.m.

¿Quiénes serán los presentadores?

Hasta el momento, los artistas confirmados para conducir esta gala son Harry Styles, Doechii, Carole King, Chappell Roan, Charli xcx, Jeff Goldblum, Karol G, Lainey Wilson, Nikki Glaser, Q-Tip, Queen Latifah, Teyana Taylor y Marcello Hernández.

Por si fuera poco, la Academia de la Música reveló que habrá un conductor sorpresa para esta noche.

¿A qué hora inicia la alfombra roja?

Para muchos espectadores, la red carpet es uno de los momentos más esperados de este evento, ya que desfilan todos los artistas y muestran sus atuendos para esta noche.

Por ello, en punto de las 18:00 horas comenzará la transmisión oficial en las redes sociales de Recording Academy y en las del canal TNT.

La conducción correrá a cargo de Cassie DiLaura, ganadora del Emmy y Taylor Hale, ganadora de Big Brother.

Lista completa de nominados de los Grammy 2026

Grabación del Año

“DtMF”, Bad Bunny

“Manchild”, Sabrina Carpenter

“Anxiety”, Doechii

“WILDFLOWER”, Billie Eilish

“Abracadabra,” Lady Gaga

“Luther,” Kendrick Lamar With SZA

“The Subway,” Chappell Roan

“APT.,” ROSÉ, Bruno Mars

Álbum del Año

DeBÍ TiRAR MáS FOToS , Bad Bunny

, Bad Bunny SWAG, Justin Bieber

Justin Bieber Man’s Best Friend, Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter Let God Sort Em Out, Clipse, Pusha T & Malice

Clipse, Pusha T & Malice MAYHEM, Lady Gaga

Lady Gaga GNX , Kendrick Lamar

, Kendrick Lamar MUTT , Leon Thomas

, Leon Thomas CHROMAKOPIA, Tyler, The Creator

Canción del Año

“Abracadabra”, Henry Walter, Lady Gaga & Andrew Watt, compositores (Lady Gaga)

“Anxiety”, Jaylah Hickmon, compositora (Doechii)

“APT.”, Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed, Henry Walter, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park & Theron Thomas, compositores (ROSÉ, Bruno Mars)

“DtMF”, Benito Antonio Martínez Ocasio, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Roberto José Rosado Torres, Marco Daniel Borrero, Hugo René Sención Sanabria & Tyler Thomas Spry, compositores (Bad Bunny)

“Golden [de KPop Demon Hunters ]”, EJAE & Mark Sonnenblick, compositores (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI)

]”, EJAE & Mark Sonnenblick, compositores (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI) “luther”, Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Ink, Scott Bridgeway, Sam Dew, Kendrick Lamar, Mark Anthony Spears, Solána Rowe & Kamasi Washington, compositores (Kendrick Lamar With SZA)

“Manchild”, Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter, compositores (Sabrina Carpenter)

“WILDFLOWER”, Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell, compositores (Billie Eilish)

Mejor Artista Nuevo

Olivia Dean

KATSEYE

The Marías

Addison Rae

sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Productor del Año, No Clásico

Dan Auerbach

“Elegantly Wasted” (Hermanos Gutiérrez Featuring Leon Bridges)

Harsh & Exciting (Moonrisers)

(Moonrisers) “Holy Ghost Party” (Robert Finley)

“Love Is Cruel” (Miles Kane)

Medium Raw (Early James)

(Early James) A Million Knives (The Velveteers)

(The Velveteers) No Rain, No Flowers (The Black Keys)

(The Black Keys) Our Time in the Sun (Jeremie Albino)

Cirkut

“Abracadabra” (Lady Gaga)

“AEOMG” (Coco Jones)

“APT.” (ROSÉ, Bruno Mars)

“Big Sleep” (The Weeknd Featuring Giorgio Moroder)

“Disease” (Lady Gaga)

“IT girl” (JADE)

“A Little More” (Ed Sheeran)

Mayhem (Lady Gaga)

(Lady Gaga) “Red Terror” (The Weeknd)

Dijon

Baby (Dijon)

(Dijon) “DAISIES” (Justin Bieber)

“DEVOTION” (Justin Bieber & Dijon)

“THINGS YOU DO” (Justin Bieber)

“YUKON” (Justin Bieber)

Blake Mills

For Melancholy Brunettes (& sad women) (Japanese Breakfast)

(& sad women) (Japanese Breakfast) Forever Is a Feeling (Lucy Dacus)

(Lucy Dacus) Glory (Perfume Genius)

(Perfume Genius) That Wasn’t a Dream (Pino Palladino And Blake Mills)

Sounwave

GNX (Kendrick Lamar)

Compositor del Año, No Clásico

Amy Allen

“APT.” (ROSÉ, Bruno Mars)

“Bad as the Rest” (Jessie Murph)

“Hail Mary” (Shaboozey, Sierra Ferrell)

“Handlebars” (JENNIE Featuring Dua Lipa)

“Just Keep Watching” (Tate McRae)

“Lost in Translation” (Carín León & Kasey Musgraves)

“Manchild” (Sabrina Carpenter)

“Tears” (Sabrina Carpenter)

“WHY” (Jon Bellion Featuring Luke Combs)

Edgar Barrera

“Birthday Behavior” (BIA, Young Miko)

“Coleccionando Heridas” (KAROL G, Marco Antonio Solís)

“Ese Vato No Te Queda” (Carín León, Gabito Ballesteros)

“Me Jalo” (Fuerza Regida, Grupo Frontera)

“Me Retiro” (Santana, Grupo Frontera)

“Milagros” (KAROL G)

“Sigueme Besando Asi” (Manuel Turizo)

“Soltera” (Shakira)

“Una Noche Contigo” (Juanes)

Jessie Jo Dillon

“Bless Your Heart” (Megan Moroney)

“Bottomland” (HARDY)

“Dreams Don’t Die” (Jelly Roll)

“First Rodeo” (Kelsea Ballerini)

“Happen to Me” (Russell Dickerson)

“Hello S***ty Day” (Jake Worthington, Miranda Lambert)

“If You Were Mine” (Morgan Wallen)

“Patterns” (Kelsea Ballerini)

“To the Men That Love Women After Heartbreak” (Kelsea Ballerini)

Tobias Jesso Jr.

“Another Baby!” (Dijon)

“Baby!” (Dijon)

“Daisies” (Justin Bieber)

“From” (Bon Iver)

“Go Baby” (Justin Bieber)

“Golden Burning Sun” (Miley Cyrus)

“Man I Need” (Olivia Dean)

“Relationships” (HAIM)

“Walking Away” (Justin Bieber)

Laura Veltz

“About You” (BigXthaPlug Featuring Tucker Wetmore)

“Blue Strips” (Jessie Murph)

“Grand Bouquet” (Maren Morris)

“Leave Me Too” (Josh Ross)

“Parallel Universe” (Lauren Spencer Smith)

“Someone In This Room” (Jessie Murph Featuring Bailey Zimmerman)

“Touch Me Like A Gangster” (Jessie Murph)

“What Tomorrow’s For” (Blessing Offor)

“You’ll Be OK, Kid – From The Original Documentary Child Star” (Demi Lovato)

Música Latina, Global, Reggae & New Age, Ambiental o Cantada

Mejor Álbum Pop Latino

Cosa Nuestra, Rauw Alejandro

Rauw Alejandro BOGOTÁ (DELUXE), Andrés Cepeda

Andrés Cepeda Tropicoqueta, KAROL G

KAROL G Cancionera, Natalia Lafourcade

Natalia Lafourcade ¿Y Ahora Qué?, Alejandro Sanz

Mejor Álbum de Música Urbana

DeBÍ TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny

Bad Bunny Mixteip, J Balvin

J Balvin FERXXO VOL X: Sagrado, Feid

Feid NAIKI, Nicki Nicole

Nicki Nicole EUB DELUXE, Trueno

Trueno SINFÓNICO (En Vivo), Yandel

Mejor Álbum Latino de Rock o Música Alternativa

Genes Rebeldes , Aterciopelados

, Aterciopelados ASTROPICAL , Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL

, Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL PAPOTA , CA7RIEL & Paco Amoroso

, CA7RIEL & Paco Amoroso ALGORHYTHM, Los Wizzards

Los Wizzards Novela, Fito Paez

Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluyendo Tejana)

MALA MÍA , Fuerza Regida, Grupo Frontera

, Fuerza Regida, Grupo Frontera Y Lo Que Viene, Grupo Frontera

Grupo Frontera Sin Rodeos, Paola Jara

Paola Jara Palabra De To’s (Seca), Carín León

Carín León Bobby Pulido & Friends Una Tuya Y Una Mía – Por La Puerta Grande (En Vivo), Bobby Pulido

Mejor Álbum Latino Tropical

Fotografías , Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta

, Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta Raíces , Gloria Estefan

, Gloria Estefan Clásicos 1.0, Grupo Niche

Grupo Niche Bingo, Alain Pérez

Alain Pérez Debut y Segunda Tanda, Vol. 2, Gilberto Santa Rosa

Mejor Interpretación de Música Global

“EoO”, Bad Bunny

“Cantando en el Camino”, Ciro Hurtado

“JERUSALEMA”, Angélique Kidjo

“Inmigrante Y Qué?”, Yeisy Rojas

“Shrini’s Dream (Live)”, Shakti

“Daybreak”, Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar

Mejor Interpretación de Música Africana

“Love”, Burna Boy

“WithYou”, Davido Featuring Omah Lay

“Hope & Love”, Eddy Kenzo & Mehran Matin

“Gimme Dat”, Ayra Starr Featuring Wizkid

“PUSH 2 START”, Tyla

Mejor Álbum de Música Global

Sounds of Kumbha , Siddhant Bhatia

, Siddhant Bhatia No Sign of Weakness, Burna Boy

Burna Boy Eclairer le monde – Light the World, Youssou N’Dour

Youssou N’Dour Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live), Shakti

Shakti Chapter III: We Return to Light , Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar

, Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar Caetano e Bethânia Ao Vivo, Caetano Veloso And Maria Bethânia

Mejor Álbum de Reggae

Treasure Self Love , Lila Iké

, Lila Iké Heart & Soul, Vybz Kartel

Vybz Kartel BLXXD & FYAH, Keznamdi

Keznamdi From Within, Mortimer

Mortimer No Place Like Home, Jesse Royal

Mejor Álbum de New Age, Ambiental o Cantada