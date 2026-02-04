Channing Tatum está hospitalizado: este es el reporte de salud del actor estadounidense

Channing Tatum es hospitalizado Channing Tatum reveló que fue hospitalizado por una lesión en el hombro; “otro desafío, este va a ser difícil”, compartió en sus redes sociales.

Durante el martes 3 de febrero de 2026, el actor estadounidense Channing Tatum, compartió a través de su cuenta oficial de Instagram una serie de historias —más una publicación— informando sobre la abrupta hospitalización y proceso de preparación para una cirugía urgente.

Tatum, quien recientemente ingresó a la cirugía programada para su recuperación, informó a sus seguidores y seguidoras que la razón era un hombro dislocado, mostrando el daño en las radiografías realizadas tras su hospitalización.

¿Qué le pasó a Channing Tatum?

A través de historias, el actor reveló que sufrió una lesión grave en su hombro, compartiendo dos radiografías realizadas en el hospital para mostrar la afectación: una imagen en blanco y negro del hombro dislocado, seguido de una radiografía que mostraba un clavo uniendo la articulación.

“Hombro torcido. ¡Sí!“, informó en sus publicaciones, lesión por la que posteriormente entraría a una cirugía de urgencia para restaurar el daño.

A pesar de que Tatum no informó al público la razón del hombro dislocado, este tipo de lesiones no son desconocidas para actores o actrices de Hollywood que, como él, suelen destacar por papeles de exigencia física y escenas de acción en las que no utilizan dobles de riesgo.

El actor estadounidense es conocido por realizar la gran mayoría de sus propias escenas riesgosas, a menudo mostrando gran entusiasmo y aprobación por participar físicamente en este tipo de secuencias.

Salud actual de Channing Tatum

En una última publicación realizada en su cuenta oficial de Instagram, el actor compartió su situación de salud actual, mostrándose usando una bata de paciente en el hospital donde fue atendido recientemente.

“Otro día más. Otro desafío. Este será difícil. Pero como sea. Vamos a por ello”, redactó en la descripción de la fotografía, imagen en la que luce un gorro plástico que sugiere haber sido tomada momentos antes de ingresar a la cirugía.

Tatum ha declarado que prefiere hacer sus propias escenas de acción, a menos que consistan en coreografías muy técnicas o peligrosas —tales como maniobras de motocicleta o automóvil—, por lo que no es la primera vez que presenta lesiones en su trayectoria actoral.

Recientemente, en la grabación de Avengers: Doomsday (donde interpreta al mutante Remy LeBeau), Tatum sufrió una lesión en la pierna que requirió terapia física, mas continuó con la grabación sin otro inconveniente.