Video oficial ‘Opalite’ de Taylor Swift: estreno exclusivo en Spotify y Apple Music, protagonizado por Domhnall Gleeson

Video oficial Opalite de Taylor Swift La cantautora estadounidense lanzó el video oficial de su éxito ‘Opalite’, una divertida historia de estética ochentera sobre la búsqueda del amor.

Taylor Swift ha sorprendido a sus fanáticas y fanáticos con el estreno del video oficial de Opalite, una de las canciones más exitosas en su último álbum ‘The Life of a Showgirl’.

Explotando una vez más su talento como directora de sus propios videos musicales, anteriormente visto en su cortometraje musical All Too Well 10 Minutes Version, Taylor presenta una divertida historia sobre las relaciones tóxicas y la búsqueda del verdadero amor utilizando la vibrante estética de la década ochentera.

En Opalite, el video oficial, Swift contó con la participación de artistas de renombre en la industria musical y de cine, mas esta elección no fue aleatoria, sino que se trata de famosos con quienes compartió pantalla en el programa The Graham Norton Show.

¿Por qué el video oficial de Opalite no está en Youtube y dónde puedo verlo?

Taylor Swift no es únicamente reconocida por su enorme fanbase ni los récords en la industria musical que a menudo rompe en el lanzamiento de un nuevo álbum, sino que también se ha consolidado como una astuta estratega para posicionarse en los puestos más altos de reproducción y sobresalir en los premios más importantes de la música.

Después de que su último álbum, The Life of a Showgirl, no entrara en la ventana de elegibilidad para los Grammys 2026, Swift ha implementado una estrategia para colocar a The Fate of Ophelia y Opalite como sus cartas fuertes en la próxima entrega de la premiación.

La razón por la que el video no fue estrenado en Youtube, es porque esta plataforma ya no cuenta para Billboard, por lo que la dejará fuera dos días con el propósito de que el empujón inicial de Opalite en Spotify y Apple Music venga cargado de reproducciones que sí impactarán en las listas del Hot 100, maximizando así el impacto comercial del sencillo desde el primer momento.

El video se estrenará en Youtube hasta el domingo 8 de febrero, mientras que en Spotify y Apple Music ya se encuentra disponible desde este viernes 6 de febrero, sin embargo, es visible únicamente para suscriptores y suscriptoras premium de las aplicaciones musicales.

Video oficial de Opalite: comercial ochentero para resolver la soledad

El video, escrito y dirigido por Taylor Swift, inicia con un comercial al estilo ochentero que ofrece una solución para la constante insatisfacción de la vida solitaria: una amistad o una relación romántica, posible con el uso del producto ‘Opalite’, un tipo de sustancia que, al rociarla, te llevará conectará automáticamente con otra persona.

Protagonizado por Taylor Swift, quien vive una relación de amistad improductiva con una silenciosa roca, y el actor Domhnall Gleeson (Cuestión de Tiempo, Harry Potter), el cual está atrapado en una relación abusiva con una cactus, se encuentran gracias al producto ‘Opalite’, lo que les permite crear una amistad que eventualmente evoluciona al amor.

Opalite en Spotify y Apple Music Escrito y dirigido por Taylor Swift.

Gleeson y Swift, en la historia del video oficial, finalmente encuentran en el otro a una persona que les comprende y cuida, sobre todo, alguien con quien pueden compartir tanto la cotidianidad de la vida como las actividades más vergonzosas sin juicio alguno.

‘Opalite’, el producto en el video oficial al igual que el mensaje transmitido por el exitoso sencillo, es una metáfora sobre la construcción de la felicidad y la búsqueda de la autenticidad a pesar de los tropiezos o las viejas decepciones, un brillo que se encuentra tanto en amistades, romances y —principalmente— en la persona misma.

¿Cuáles son todos los cameos en el video oficial de Opalite?

Taylor Swift no es nueva en incluir participaciones de artistas de renombre, pues es una práctica que ha realizado en videos anteriores —siendo Bad Blood uno de los ejemplos más reproducidos al reunir una gran cantidad de actrices, cantantes y modelos mujeres—; y esta ocasión, la compositora estadounidense vuelve a realizar diversos cameos en su más reciente videoclip.

Después del protagonismo comapartido con el actor irlandés Domhnall Gleeson, Swift también dio espacio a la actriz Greta Lee (Vidas Pasadas), quien interpreta a una famosa cantante que Taylor admira, mientras que Jodie Turner-Smith —actriz y modelo británica— destaca como una instructora de pilates en televisión.

Cameos en el video oficial de Opalite Todos los invitados de la más reciente aparición de Taylor Swift en 'The Graham Norton Show' hacen un cameo en su video musical 'Opalite'.

A la historia, se une el actor y presentador Graham Norton, cuyo papel trata de promocionar un producto reversible a ‘Opalite’, así como haber sido el cupido del cactus y la piedra, las antiguas parejas de los protagonistas.

Lewis Capaldi y Cillian Murphy también tienen su propio cameo en el video oficial; mientras que Murphy es sólo un anuncio promocional del producto ‘Opalite’, Capaldi participa como el fotógrafo de Gleeson y Swift que posteriormente posa con ellos como un amigo más.

“Domhnall hizo una broma sobre querer aparecer en uno de mis videoclips. ¡Es irlandés! ¡Estaba bromeando! Excepto que en ese mismo momento, durante la entrevista, me golpeó de inmediato una idea”, explicó Taylor Swift.

Cada artista que participó en este video estaba presente la noche que Gleeson bromeó sobre actuar en un video musical de la cantante, por lo que Swift puso manos a la obra para reunir a cada uno y una para completar su visión para el video oficial de Opalite.