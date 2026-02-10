Entrevista: Viva Suecia revela detalles de su nuevo disco y lo que significa tocar en México

Viva Suecia se prepara para su concierto en México Foto: Especial

La banda Viva Suecia, conformada por Rafa Val, Jess Fabric, Alberto Cantúa y Fernando Campillo, no solo ha crecido con el paso de los años, también lo ha hecho emocional y musicalmente. Con Hecho en tiempos de paz —su quinto álbum de estudio lanzado el 10 de octubre de 2025— la agrupación se sitúa en un punto de madurez artística en el que la serenidad, la rabia y la introspección conviven con guitarras potentes, letras profundas y melodías que se extienden más allá del momento presente.

Este nuevo trabajo, grabado en Murcia y Madrid con Paco Salazar y masterizado por Carlos Hernández, refleja una gama emocional amplia: desde la rabia contenida hasta la paz conquistada a pulso, sin prejuicios ni fórmulas prefabricadas.

En una entrevista en profundidad, los integrantes de Viva Suecia compartieron su visión del disco, cómo se perciben como banda en este punto de su carrera y qué significa para ellos conectar con su público, especialmente cuando la música toma vida propia en conciertos y gira. A continuación, reconstruimos esas reflexiones en un formato narrativo claro y humano.

La Crónica: Hecho en tiempos de paz es un título poderoso para un disco. ¿Qué representa este álbum en su trayectoria y qué mensaje querían transmitir en un mundo tan agitado?

Rafa Val: El disco surgió de un deseo muy claro: hacer música desde la serenidad, no desde el caos. Vivimos en tiempos complicados y queríamos demostrar que todavía existen remansos de paz, rincones donde las cosas siguen funcionando y merecen celebrarse. No es que ignoremos lo que pasa en el mundo, pero queríamos enfocarnos en lo humano, en lo que nos da esperanza y nos conecta.

LC: ¿Cómo fue el proceso creativo de este álbum y qué tipo de música consumieron durante su creación?

Jess Fabric: Escuchamos muchísima música mientras componíamos. Tuvimos a The Killers, Michael Kiwanuka, Gorillaz, incluso U2 y bandas españolas como punto de inspiración. Eso nos ayudó a encontrar un equilibrio entre calma y energía, y eso se refleja en las letras y melodías.

Alberto Cantúa: Fue un proceso largo, sin prisas. Nos tomamos casi tres años, porque queríamos que cada canción tuviera su peso y su espacio. Aquí hay mucho pensamiento y también muchas ganas de experimentar con nuevos colores sonoros.

Muchas de sus canciones hablan de ansiedad, desgaste emocional y búsqueda de sentido. ¿La música ha sido terapia o catarsis para Vive Suecia?

Rafa Val:Totalmente terapia. Si no tuviéramos canciones, no sabríamos dónde meter todo lo que sentimos. A veces componemos sin entender qué nos pasa y la letra te lo explica después. Es como ir al psicólogo, pero con guitarras muy altas.

LC: En varias ocasiones han dicho que México tiene un papel especial para ustedes. ¿Qué significa tocar ahí y cómo perciben al público mexicano?

Alberto Cantúa: Para nosotros México se está convirtiendo en la vértebra cultural de toda América. La inmensidad de su escena musical, la respuesta del público y la pasión con la que viven la música es algo que nos atrae muchísimo. Aquí no es solo tocar canciones, es conectar con una comunidad que siente cada palabra y cada nota.

LC: Han mencionado que bandas mexicanas influyeron en su sonido. ¿Qué aprendieron de esa escena que quizá no encontraron en España?

Alberto Cantúa: La intensidad. Aquí no hay medias tintas: o amas algo o lo gritas. Las bandas mexicanas tocan con el corazón por delante, sin miedo al drama, sin miedo a sentir fuerte. Eso nos contagió mucho, nos hizo soltarnos más.

LC: ¿Cómo equilibran la evolución musical sin perder la identidad que los ha definido desde el inicio?

Rafa Val: Nos gusta evolucionar sin traicionarnos. Este disco tiene momentos calmados, otros más intensos, pero siempre con nuestra esencia. Aquí no hay artificios. Es sinceridad… vamos más al grano, con menos vueltas, y exponiéndonos más, también. Esto es un acto de sinceridad brutal para nosotros.

LC: A veces se dice que las mejores canciones salen de la tormenta. ¿En este caso sintieron lo mismo o fue diferente?

Fernando Campillo: Fue distinto. No está hecho desde la precariedad emocional, sino desde un lugar de paz y reflexión. Es posible hacer buenas canciones sin estar hundido en la mierda, y este álbum lo demuestra. Es música para cuando quieres sentir que todo tiene sentido, aunque el mundo sea complicado.

Es como tener superpoderes cuando la música acompaña a alguien en una mala época.

LC: ¿Qué expectativas tienen para su presentación en México y qué esperan de los shows que vienen?

Jess Fabric: Cada vez que venimos sentimos una recepción increíble. México nos ha recibido de una manera que pocas veces hemos vivido. Para nosotros es un espacio para compartir y crecer juntos. Tocarlo en el Lunario es especial porque hay cercanía, hay calor humano, y eso nos nutre.

LC: Si tuvieran que resumir en una sola canción qué es Hecho en tiempos de paz, ¿cuál sería y por qué?

Rafa Val: “Dolor y gloria” podría ser una buena respuesta. Resume esa mezcla de pasado y presente, de luz y sombra, pero con una mirada que no renuncia al optimismo. Es de esos temas que, cuando suenan en directo, te hacen sentir la razón por la que hacemos música.

Los integrantes de Viva Suecia hablan con sinceridad sobre la responsabilidad de subirse al escenario. Aunque reconocen que su labor principal —como músicos— es entretener, no curar, también admiten el honor de ver cómo su música ayuda a personas a atravesar momentos difíciles.

“Es como tener superpoderes cuando la música acompaña a alguien en una mala época”, confesaron, con una mezcla de humildad y asombro por la conexión tan profunda con su audiencia.