¿El Chapo dio el visto bueno? Emma Coronel respalda a Rafael Amaya para interpretar a su esposo; esto opina Joaquín Guzmán sobre el artista

¿El Chapo dio el visto bueno? Emma Coronel respalda a Rafael Amaya para interpretar a su esposo y asegura que esto opina Joaquín Guzmán sobre la actuación del artista

La exreina de belleza, Emma Coronel, fue anunciada como productora ejecutiva y narradora de la narcoserie que relatará la vida de su esposo, Joaquín “El Chapo” Guzmán. Tras la asignación, la joven reaccionó a una publicación del actor Rafael Amaya, quien recientemente confirmó su participación en la historia.

La empresaria respondió con un mensaje breve pero significativo, dejando claro su respaldo al actor y al proyecto televisivo que promete ofrecer una nueva perspectiva sobre la historia del capo.

Ema Coronel respalda el papel de Rafael Amaya como “El Chapo” en narcoserie que contará la vida del capo

El gesto no solo confirmó la buena relación profesional entre ambos, sino que también alimentó el interés mediático alrededor de la producción, que aún se encuentra en desarrollo.

¿Qué opina “El Chapo” del trabajo de Rafael Amaya?

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la revelación de Coronel sobre la opinión del narcotraficante respecto al actor.

De acuerdo con sus declaraciones, a “El Chapo” le gustó el desempeño de Amaya en su etapa dentro de las narcoseries, particularmente por su capacidad para conectar con el perfil del personaje. Incluso, señaló que el capo “estaría encantado” de verlo interpretarlo en este nuevo proyecto.

Esta afirmación generó debate en redes sociales y en el mundo del entretenimiento, pues añade un elemento inesperado en torno a la producción.

La serie busca una mirada distinta

El proyecto televisivo, aún sin título oficial, contará la historia desde la perspectiva de Emma Coronel, quien participa como productora ejecutiva y supervisora del contenido.

La serie pretende explorar el entorno personal y emocional que rodeó la relación con el capo, alejándose de las versiones tradicionales centradas únicamente en la figura del narcotraficante.

Además, se sabe que la producción combinará elementos de ficción con testimonios y que actualmente se encuentra en fase inicial, en búsqueda de guion y plataforma de distribución.

¿Por qué eligieron a Rafael Amaya?

La elección del actor no fue casual. Su experiencia en el género y su origen en el norte de México influyeron en la decisión, ya que comparte cercanía cultural con el contexto de la historia.

Para los creadores, su trayectoria lo convierte en una apuesta sólida para encabezar un proyecto que aspira a renovar el enfoque de las narcoseries con una narrativa más íntima y personal.

Un proyecto que espera espectáculo y polémica

La participación directa de Coronel y la referencia a la opinión de Guzmán han colocado la serie en el centro de la conversación pública incluso antes de iniciar grabaciones.

Entre curiosidad, controversia y expectativa, la producción se perfila como uno de los lanzamientos más comentados del entretenimiento latino en los próximos meses.