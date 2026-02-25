¿Quién era Carmen Ochoa?: la productora de ‘Chespirito’ que murió este 25 de febrero

Fallece Carmen Ochoa La productora y directora mexicana participó en la realización de los programas más populares de Roberto Gómez Bolaños

La productora Carmen Ochoa falleció este miércoles 25 de febrero, según lo confirmó la cuenta oficial del Grupo Chespirito en redes sociales, llamándola “pieza clave” detrás de cámaras al participar en la producción y dirección de los programas más populares de Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito.

“Gracias, Carmen, por tu talento, tu entrega y tu calidez, tu huella queda para siempre en nuestra vecindad”, expresó la cuenta del equipo responsable de preservar y expandir el legado de Gómez Bolaños en la actualidad.

Carmen Ochoa: ¿quién era y cuál fue su trayectoria?

Carmen Ochoa Aranda fue una productora y directora mexicana, destacable por su participación en los programas del comediante Chespirito, entre otros populares durante su trayectoria en la televisión de México.

Ochoa empezó su colaboración con Gómez Bolaños en 1973, cuando era asistente de producción en El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado, cargo que desempeñó alrededor de cuatro años, antes de ser ascendida al puesto de productora asociada en 1977, posición en la que también se hizo cargo de las cámaras.

Para el periodo de 1980-1985, Carmen Ochoa se convirtió en la productora del programa Chespirito, emblemático en la televisión mexicana por ser una antología de sketches de comedia que incluían personajes emblemáticos como ‘El Gordo y el Flaco’, ‘El Doctor Chapatín’ y ‘Los Chifladitos’.

También, en el episodio Todo queda en familia emitido en el año 1976, Ochoa tuvo una aparición indirecta donde únicamente se mostraron sus piernas para caracterizar al personaje en una escena.

Mientras que, en la serie biográfica Chespirito: sin querer queriendo, la importancia de Ochoa en el equipo de la producción tuvo un cameo dentro de la serie, siendo interpretada por la actriz Meraqui Pradis.

El ‘Sr. Barriga’ se despide de Carmen Ochoa

El actor Edgar Vivar, reconocido por sus papeles del ‘Señor Barriga’ y ‘Ñoño’ en El Chavo del 8, así como distintos personajes en los sketches de Chespirito y episodios de El Chapulín Colorado, lamentó la muerte de la productora, compartiendo su despedida con el público mediante las redes sociales.

Este fué nuestro último desayuno juntos ; que el recuerdo de nuestras amenas pláticas no se diluya, te voy a extrañar Carmelita.

Tantos recuerdos cuando fuiste productora de Chespirito.

Un abrazo a tus hijos🌷 pic.twitter.com/71CPBSS5P1 — Edgar Vivar (@varedg) February 25, 2026

“Que el recuerdo de nuestras amenas pláticas no se diluya, te voy a extrañar Carmelita", escribió el actor, rememorando los tiempos en que Ochoa trabajó como productora del programa Chespirito.

El actor envió sus condolencias a los hijos de Carmen, acompañando su despedida con una fotografía del último desayuno que compartieron juntos.

El legado de Carmen Ochoa, productora de Chespirito

Ochoa se convirtió en la productora de Chespirito en 1980, cargo que expandió su conocimiento en el medio y le permitió aprender el trasfondo de la comedia hecha por Gómez Bolaños.

En una transmisión en vivo que realizó junto a Edgar Vivar en el año 2012, Carmen expresó que la comedia requería seriedad, mas esto nunca disminuyó la diversión y el cariño en el equipo.

“Cuando grabábamos, era muy en serio”, explicó, añadiendo que la diversión en el set surgía porque “nos queríamos mucho, porque logramos hacer un grupo muy especial”.

Carmen Ochoa también fue la responsable de incluir dibujos animados en las introducciones de los programas a pesar de las dificultades de aquel tiempo en cuanto a la edición por computadora, lo que demostró la visión y compromiso que Carmen tuvo por su trabajo y el impacto que éste seguiría reproduciendo hasta el día de hoy.