Katie Tupper debuta con Greyhound: el álbum neo-soul más íntimo del año

Katie Tupper ya había publicado dos EPs, Towards The End y Where To Find Me Foto: Cortesía

Hay discos que buscan sonar grandes. Otros prefieren sonar verdaderos. El debut de larga duración de Katie Tupper pertenece claramente a la segunda categoría. Greyhound no pretende deslumbrar con artificios ni perseguir el hit inmediato: apuesta por la emoción cruda, por canciones que parecen cartas abiertas y por una voz ahumada que se instala directo en el pecho.

Después de más de 22 millones de reproducciones con sus EPs y una nominación al Premio JUNO, la cantautora canadiense decidió que su primer álbum no podía construirse con prisas ni fórmulas comerciales. Tenía que sentirse como casa. Como un espacio seguro para decir lo que duele.

El resultado es uno de los lanzamientos neo-soul más íntimos del año.

Un debut que suena a confesión, no a estrategia comercial

Las 11 canciones que integran Greyhound funcionan como pequeñas entradas de diario. Historias sobre relaciones que se desgastan, expectativas imposibles, despedidas necesarias y ese aprendizaje incómodo de soltar cuando algo ya no encaja.

Musicalmente, Tupper se mueve con naturalidad entre el soul clásico, el R&B alternativo y una sensibilidad indie que evita la sobreproducción. Hay grooves cálidos, guitarras suaves, pianos desnudos y arreglos que respiran. Nada se siente exagerado.

La intención es clara: que la letra y la voz carguen el peso emocional.

En entrevista, la artista reconoce que esta vez decidió dejar de esconderse detrás de metáforas: “Antes maquillaba lo que sentía. Con este disco quise ser directa, aunque me diera miedo”.

Ese riesgo es justamente lo que vuelve al álbum tan cercano.

“Greyhound”: la metáfora que explica todo el disco

El título del álbum no es casual. La imagen del galgo persiguiendo una liebre mecánica —siempre a centímetros, pero imposible de alcanzar— se convirtió en el eje conceptual del proyecto.

Para Tupper, esa escena refleja su vida sentimental y profesional.

“A veces soy quien persigue algo inalcanzable. Otras veces soy yo la que no puede ser alcanzada. Me di cuenta de que ese patrón estaba en todas mis canciones”, explica.

Esa sensación de estar siempre corriendo detrás de algo —amor, estabilidad, certezas— atraviesa temas como Right Hand Man, Tennessee Heat o Obviously Desperate. No hay dramatismo exagerado, sino una aceptación madura de que crecer también implica despedirse.

La importancia de grabar con amigos, no con fórmulas

Otra decisión clave fue trabajar con gente cercana. Tupper produjo el disco junto a Justice Der y Felix Fox, colaboradores habituales vinculados al universo creativo de BADBADNOTGOOD.

Más que buscar productores “de moda”, apostó por músicos con quienes pudiera experimentar sin presión.

“Con ellos no sentí que estuviéramos tratando de fabricar un éxito. Solo queríamos hacer música honesta”, cuenta.

Esa libertad se nota en cada arreglo: canciones que se permiten ser lentas, silenciosas o mínimas, sin la urgencia de sonar radiales.

“Disappear”, la balada que resume la esencia del álbum

Si hay un momento que encapsula el espíritu de Greyhound, es Disappear. Apenas voz y piano. Sin capas extra. Sin adornos.

La decisión fue deliberada: no cubrir la emoción con producción. El resultado es devastadoramente simple. Y por eso mismo, poderoso.

Es el tipo de canción que obliga a detener todo lo que estás haciendo para escuchar.

Aunque su sonido dialogue con el neo-soul contemporáneo, Tupper mantiene un fuerte vínculo con sus raíces. Creció en Saskatchewan, una región marcada por praderas abiertas y horizontes infinitos.

Durante años pensó que era un lugar aburrido. Con el tiempo entendió que ese silencio y esa amplitud moldearon su forma de crear.

Esa sensación de espacio se filtra en el disco: canciones que no están saturadas, que dejan aire entre notas, que avanzan sin prisa. Como si el paisaje también cantara.

Un álbum para sentirse acompañado, no impresionado

Más que demostrar virtuosismo, Tupper busca algo mucho más humano: conexión. Su deseo es que quien escuche el álbum se reconozca en las historias.

“Quiero que alguien oiga una canción y piense: no soy la única persona que ha vivido esto”.

En tiempos de consumo acelerado, Greyhound propone lo contrario: escuchar con calma, aceptar la vulnerabilidad y entender que la confusión emocional es compartida.

No es un disco para poner de fondo. Es un disco para sentarse con él.

Y dejar que haga su trabajo.