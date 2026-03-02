Revelan la causa de muerte de Eric Dane, actor de Grey’s Anatomy y Euphoria La revista People revela la causa de muerte registrada en el acta de defunción del actor. ( X : WBHomeEnt)

Se ha revelado la causa de muerte de Eric Dane, actor estadounidense y protagonista en series como Grey’s Anatomy y, más recientemente, Euphoria.

De acuerdo con el certificado de defunción obtenido por la revista People, el actor perdió la vida a los 53 años tras luchar contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad que lo aquejaba desde hace un año.

¿Cuál fue la causa de muerte de Eric Dane?

Según la revista People, en el certificado de defunción de Eric Dane se especifica como causa de muerte, una insuficiencia respiratoria, producto de la ELA, diagnóstico que Dane anunció en abril de 2025.

El actor pasó sus últimos días con su familia: su esposa Rebecca Gayheart y sus dos hijas, Billie Beatrice y Georgia Geraldine. Pese a su deterioro, durante su proceso Dane se convirtió en un ferviente defensor de la investigación de esta enfermedad, que afecta a las células nerviosas y provoca parálisis muscular.

La noticia se dio a conocer mediante un comunicado de sus familiares: “Con gran pesar, compartimos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla”, expresaron sus seres cercanos.

¿Quién era Eric Dane? Actor en Grey’s Anatomy y Euphoria

Eric Dane interpretó al Dr. Mark Sloan en Grey’s Anatomy, conocido como “McSteamy”, un cirujano plástico carismático y parte del equipo del hospital Seattle Grace. Más recientemente, apareció en Euphoria, donde interpreta a Cal Jacobs, un personaje complejo y central en la trama familiar de Rue, enfrentando dilemas personales y secretos que afectan a su entorno.

Finalmente, los familiares del afamado actor agradecieron las muestras de afecto de sus fans: “Eric adoraba a sus fans y está eternamente agradecido por el amor y apoyo recibido”, añadieron.

Eric Dane comenzó su carrera con pequeños papeles hasta convertirse en uno de los protagonistas de una de las series de medicina más icónicas de la televisión y un programa que revolucionó las estadísticas de audiencia para las nuevas generaciones.