Así puedes ganar un boleto doble a Corea del Sur para ver el comeback BTS ARIRANG en Goyang

Netflix x México Netflix anunció un concurso exclusivo para ARMY, en el cual ofrece un viaje para dos personas a Corea del Sur; tienes hasta el 8 de marzo para participar.

La ‘BTSmanía’ ha vuelto con mayor fuerza que nunca después de casi cuatro años de pausa como agrupación, causando entusiasmo sin precedentes en diversas partes del mundo, por lo que la plataforma de streaming Netflix decidió ofrecer un obsequio a las y los ARMY más fieles de los siete chicos “a prueba de balas”, anunciando un pase doble a Corea del Sur para presenciar el comeback más esperado de la industria del k-pop.

El 9 de abril del año presente, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook volverán al escenario como grupo para encender la ciudad Goyang con su ansiado regreso en conjunto a la industria musical, después de su servicio militar y diversos proyectos en solitario.

Ahora, con la dinámica Fan experience BTS X Netflix México anunciada por la plataforma, miles de fans en el país podrán tener la oportunidad de ganar un viaje doble a Corea del Sur y presenciar en vivo, a todo color, el regreso de los idols más famosos internacionalmente.

Requisitos para ganar el viaje a Corea del Sur y el acceso al comeback BTS ARIRANG

A cargo de la organizadora Netflix México, S. de R.L. de C.V., la promoción impulsada por la plataforma escarlata de streaming radicará en la grabación de un TikTok y podrán participar únicamente fanáticos y fanáticas que residan en México, quienes también tendrán que cumplir con los requisitos siguientes:

Tener al menos 18 años cumplidos de edad al momento de participar , aplicable también para la persona adicional en la dinámica.

, aplicable también para la persona adicional en la dinámica. Contar con un pasaporte vigente con vigencia mayor a 6 meses al día de la selección de ganadores y ser elegibles para una visa o ETA de Corea del Sur .

al día de la selección de ganadores y ser . Dar lectura total y aceptar sujetarse a los términos señalados en las Bases compartidas por Netflix , que podrás hallar en este enlace.

, que podrás hallar en este enlace. Seguir y cumplir cabalmente con la mecánica de participación.

Las cuentas de TikTok deberán ser públicas para que su participación sea válida.

De acuerdo con las Bases, el periodo para publicar tu video del concurso es del 5 hasta el 8 de marzo, por lo que tienes tres días para armar el mejor video que exprese tu amor por el grupo surcoreano.

BTS ARIRANG: ¿cómo ganar el pase doble a Corea del Sur?

La promoción Fan experience BTS X Netflix México consistirá en la grabación de un TikTok que demuestre el fanatismo por BTS mediante fanarts, canciones, coreografías, graffitis, maquillaje, colecciones de merch o cualquier otro que pueda ser una expresión de admiración a los siete artistas.

ARMY, ¿están listxs? 🎤

'BTS: El comeback en vivo | Arirang'

21 de marzo, 5:00 AM MX.

EN VIVO en todo el mundo, exclusivamente en Netflix.#BTSenNetflix #BTS_ARIRANG pic.twitter.com/TUNN5nSHRp — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) March 5, 2026

El proceso de esta dinámica tendrá que ser, paso a paso, de la siguiente manera:

Buscar a tu ‘bestie’ ARMY para grabar juntas o juntos el TikTok. Las dos personas involucradas deberán ser mayores de edad. Tienes que iniciar con la frase: “Esta es mi participación para ganar un viaje a Corea con Netflix y BTS”. Contar 7 razones por las que merecen estar en el BTS: EL COMEBACK EN VIVO | ARIRANG, las cuales pueden expresarse mientras muestras fanarts, colecciones o cualquier otra manifestación artística de tu preferencia. Todos los videos participantes deberán llevar obligatoriamente el hashtag #BTSNetflixMX.

Según los términos y condiciones del concurso, habrá un total de 3 publicaciones ganadoras que se contactarán a través de un mensaje directo en la plataforma de TikTok, por lo que cada cuenta participante tiene que ser pública.

¿Qué incluye el premio de la promoción Fan experience BTS X Netflix México?

El incentivo ofrecido por la Organizadora de este concurso, es un viaje para cada uno de los o las participantes en los tres videos ganadores, el cual incluye:

Pasaje aéreo redondo de Ciudad de México-Seoul en clase económica, saliendo el 16 de marzo de 2026 y regresando el 22 de marzo de 2026 .

. Gastos por la obtención de una K-ETA.

Aojamiento en hotel (por 3 noches, una habitación por cada 2 personas).

Apoyo diario por persona durante las fechas de viaje confirmadas para sus comidas; dicho apoyo no se entregará en efectivo.

Acceso a la presentación de BTS el día 21 de marzo de 2026.

El itinerario, la aerolínea, el hotel, transporte local y los preparativos relacionados quedarán a discreción de Netflix, no obstante, señalan que cualquier gasto personal (como equipaje extra, compras, lavandería) correrá a cargo de cada uno de los ganadores o ganadoras.

Antes de grabar tu video, no olvides revisar detalladamente los Términos y Condiciones del consurso. Una vez que todo esté claro, ¡es tiempo de grabar y lucirte lo mejor posible!