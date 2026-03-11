Romeo Santos y Prince Royce anuncian concierto en CDMX: preventa, costo de boletos, y lo que debes saber sobre el Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026

Los reyes de la bachata ofrecerán una noche especial en la Ciudad de México: Romeo Santos y Prince Royce, dos de los artistas más influyentes del género en las últimas décadas, confirmaron que su esperado Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026, el cual hará parada en el Palacio de los Deportes el próximo 25 de octubre.

La noticia desató emoción entre los fans de la música latina, quienes desde hace años soñaban con ver a ambos cantantes compartiendo escenario en una gira completa. Esta serie de conciertos celebra el lanzamiento de su álbum conjunto Better Late Than Never, un proyecto que por fin reunió a dos figuras clave de la bachata moderna.

La gira arrancó con anuncios en Estados Unidos y posteriormente confirmó fechas en varios países de Latinoamérica, incluyendo Perú, Chile, Argentina y México. Cada ciudad se prepara para recibir un espectáculo que promete ser uno de los eventos latinos más comentados del año.

Better Late Than Never, el disco que detonó la gira

El tour nace a partir del éxito del álbum Better Late Than Never, un trabajo que reúne 13 canciones inéditas donde ambos artistas combinan la esencia romántica de la bachata con sonidos contemporáneos que los caracterizan.

El disco apuesta por una mezcla que incluye pop latino, R&B, afrobeat y ritmos tropicales, un experimento musical que mantiene la identidad del género mientras lo acerca a nuevas audiencias.

El proyecto no apareció de la noche a la mañana. La colaboración se gestó durante siete años, un proceso largo y discreto que terminó convirtiéndose en uno de los lanzamientos más esperados por los seguidores de ambos cantantes.

Un debut que arrasó en las listas musicales

El impacto del disco fue inmediato. En su primera semana, Better Late Than Never debutó en el primer lugar del Top Tropical Albums de Billboard y también logró entrar al Billboard 200, una lista que reúne producciones de todos los géneros.

Además, el álbum consiguió un logro poco común para artistas tropicales: nueve canciones aparecieron simultáneamente en el ranking Hot Latin Songs, un récord que confirma la expectativa que generó la unión entre Romeo Santos y Prince Royce.

Entre los temas más populares destaca “Dardos”, que logró millones de reproducciones en plataformas digitales y rápidamente se colocó entre las canciones más escuchadas del momento.

Romeo Santos, el artista que revolucionó la bachata moderna

Hablar de Romeo Santos es hablar de la evolución reciente de la bachata. El cantante se convirtió en una figura central del género desde su etapa con Aventura, agrupación que llevó la música dominicana a escenarios internacionales.

Su propuesta musical rompió esquemas al mezclar bachata con R&B, hip hop y pop, una combinación que ayudó a ampliar el alcance del género fuera del público latino.

Tras iniciar su carrera solista en 2011, el cantante consolidó su posición con discos como Fórmula Vol. 1, Fórmula Vol. 2 y Golden, producciones que dominaron las listas latinas y sumaron colaboraciones con artistas de talla internacional.

Prince Royce, la voz romántica que conquistó nuevas generaciones

Por su parte, Prince Royce se consolidó rápidamente como una de las figuras más representativas de la bachata contemporánea.

Desde su debut en 2010 llamó la atención por su estilo fresco y accesible. Su versión de “Stand By Me” y éxitos como “Corazón Sin Cara” conectaron con un público joven que encontró en su música una mezcla entre romanticismo clásico y sonido pop.

A lo largo de su carrera, Royce ha demostrado versatilidad al moverse entre bachata, pop latino, R&B y reggaetón, además de experimentar con proyectos bilingües que le permitieron expandir su presencia en el mercado angloparlante.

El concierto que reunirá a dos íconos del género

El Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026 representa para los fans de la bachata la oportunidad de ver a dos artistas que durante años dominaron el género por separado ahora compartiendo escenario.

¿Cuándo es la preventa de boletos para el concierto en México?

Los fans mexicanos ya pueden marcar la fecha en el calendario. La preventa de boletos comenzará el próximo 17 de marzo a las 11:00 am, mientras que la venta general se abrirá posteriormente a través de plataformas oficiales.

El concierto se realizará el 25 de octubre en el Palacio de los Deportes, un recinto que se prepara para recibir a los dos gigantes de la bachata.