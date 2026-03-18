Elenco completo del live-action de Scooby-Doo para Netflix: ¿quiénes son y de qué tratará la nueva serie?

Live-action de Scooby-Doo en Netflix Con jóvenes actores al frente y una historia que explorará el origen del grupo, el proyecto apuesta por una versión más oscura, con misterio sobrenatural desde su inicio

La nueva serie Live-actión de Scooby-Doo en Netflix ya confirmó a su elenco principal y avanza como una reinterpretación moderna del clásico, centrada en el origen del grupo Misterios S.A. durante un verano que se sale de control.

¿Quiénes integran el nuevo elenco de Scooby-Doo?

El reparto principal ya quedó definido.

Maxwell Jenkins interpretará a Fred Jones

Tanner Hagen dará vida a Shaggy Rogers.

Abby Ryder Fortson será Velma Dinkley

Mckenna Grace, quien ya había sido confirmada como Daphne Blake.

Además, el proyecto contará con el regreso de Frank Welker, voz histórica de Scooby-Doo desde 2002, lo que conecta esta nueva versión con la esencia original de la franquicia.

¿De qué tratará la historia del Live-action de Scooby-Doo?

La serie, que aún no tiene título oficial, constará de ocho episodios y fue ordenada en marzo de 2025. La trama se sitúa durante el último verano de los protagonistas en un campamento.

En ese contexto, Shaggy y Daphne se ven envueltos en un misterio tras la aparición de un cachorro gran danés perdido que podría haber sido testigo de un asesinato con tintes sobrenaturales.

A la investigación se suman Velma, presentada como una joven con enfoque científico y pragmático, y Fred, un carismático recién llegado. Lo que comienza como un caso extraño se convierte en una situación cada vez más oscura, con secretos que empiezan a salir a la superficie.

Una historia de origen para Misterios S.A.

El proyecto busca contar cómo se formó por primera vez el grupo de detectives. Esta nueva versión retoma la esencia del clásico de Hanna-Barbera, pero con un tono más moderno y cercano al suspenso.

La producción está a cargo de Warner Bros. Television junto con Berlanti Productions y Midnight Radio. Los showrunners son Josh Appelbaum y Scott Rosenberg, mientras que el primer episodio será dirigido por Toby Haynes.

Entre los productores ejecutivos destacan nombres como Greg Berlanti, en un equipo que busca darle un nuevo enfoque a la historia.

Un regreso con historia en pantalla

Esta no es la primera vez que Scooby-Doo llega en formato live-action. En 2002 se estrenó la película Scooby-Doo, protagonizada por Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar, Matthew Lillard y Linda Cardellini, la cual tuvo una secuela en 2004 y logró éxito en taquilla.

Ahora, con esta nueva serie, Netflix apuesta por atraer a una nueva generación, combinando misterio, elementos sobrenaturales y el clásico trabajo en equipo que ha definido a la franquicia por décadas.