Concierto cancelado de Los Ángeles Azules en la Plaza de Toros: pasos y requisitos para solicitar tu reembolso en Ticketmaster

Los Ángeles Azules El concierto de Los Ángeles Azules programado para el 6 de junio en la Plaza de Toros fue cancelado.

El concierto de Los Ángeles Azules programado para el 6 de junio en la Monumental Plaza de Toros fue cancelado la tarde de este viernes, según lo anunció Ocesa a través de sus cuentas oficiales en redes sociales.

De acuerdo con la organización, el evento fue cancelado debido a “circunstancias de logística imprevistas”, destacando en su comunicado que la situación fue completamente ajena tanto al artista como al promotor.

Cancelan concierto de Los Ángeles Azules en la Plaza de Toros

Fanáticos y fanáticas de la popular agrupación mexicana recibieron este viernes la triste noticia de que el próximo concierto de Los Ángeles Azules, programado para el 6 de junio en la Plaza de Toros, fue cancelado.

A través de un comunicado en redes sociales, Ocesa comunicó al público que el evento no se llevará a cabo debido a circunstancias de logística imprevistas y “completamente ajenas a la organización de Ocesa, promotor, artista y al recinto”; sin embargo, no informó detalles específicos sobre la razón del concierto cancelado.

El mensaje también incluyó el agradecimiento de la promotora hacia el público por su comprensión, reconociendo que el concierto era una experiencia importante para los y las fans.

¿Cómo solicitar tu reembolso de Los Ángeles Azules en Ticketmaster?: guía paso a paso

Para compras en la taquilla y Centros Ticketmaster, la devolución será al presentar el boleto en el lugar donde fue adquirido, sin enmendaduras ni alteraciones, desde las 48 horas siguientes al aviso correspondiente y por el periodo establecido en la ley aplicable.

Es decir, para boletos adquiridos de forma física, podrás reclamar el reembolso en el centro de adquisición a partir del lunes 23 de marzo.

Por otra parte, para compras de Boleto Digital, el reembolso se hará de forma directa, pero puedes monitorear el proceso de la siguiente manera:

Iniciar sesión en Ticketmaster y dirigirte a “Mis Eventos”.

Selecciona el evento y haz clic en el botón para solicitar ayuda con la compra.

Elige el tema de la cancelación/reembolso para generar un folio de seguimiento.

Sin embargo, la devolución del boleto digital aún se hará de forma automática a la tarjeta que ocupaste para la compra, aunque el periodo de tiempo en el que se refleje el reembolso económico dependerá de la institución bancaria, por lo que podría tardar de 20 a 30 días al anuncio de cancelación del evento.