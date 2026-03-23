La reacción de Elena del Río al chiste “más cancelable” de La Oficina: “Me quedé en shock y me disocié”

La Oficina La versión mexicana de The Office se mantiene como lo más visto de Amazon a nivel nacional desde su estreno y se ha convertido en un éxito para las y los fans.

A un par de semanas de su estreno la serie mexicana de Amazon Prime Video, “La Oficina” se ha convertido en una tendencia nacional en redes sociales. Esta versión de “The Office” ha triunfado de forma inesperada en la mayor parte del público respetando la esencia del formato original con situaciones incómodas y chistes políticamente incorrectos. Ahora, una de las protagonistas, habló de su reacción a uno de los momentos “más cancelables” que tuvo esta primera temporada.

¿Cuál fue el chiste “más cancelable” de esta primera temporada de La Oficina?

Elena del Río, quien interpreta a Sofi Campos en esta hilarante serie, utilizó sus redes sociales para hablar de lo que vivió en el set de grabación y dio su opinión sobre cuál fue el chiste más “funable” o políticamente incorrecto que vimos durante estos primeros ocho capítulos.

La escena en cuestión fue durante el episodio 4 titulado “A Fuego Lento”, donde el personal de Olimpo Aguascalientes toma un curso de concientización sobre situaciones de acoso sexual en la oficina y cómo evitarlos. El gerente regional, Jero, busca coquetear con la encargada de dar esta capacitación, generando múltiples situaciones incómodas.

En un momento de la explicación, ella pone un caso hipotético y le pregunta a Jero “¿Qué harías si yo te invitara a una entrevista de trabajo a un hotel?”, a lo que él, pensando que se trata de una insinuación sexual, contesta: “Traigo tanta leche, que si no te hago un hijo, te hago un queso”.

¿Qué dijo Elena del Río sobre el chiste del queso en La Oficina?

Ahora, por medio de sus redes sociales, Elena del Río reveló que su reacción en ese momento fue auténtica, y que fue tal su incomodidad y su incredulidad que terminó olvidando el chiste en ese momento.

“Lo que vieron fue lo que pasó. Me quedé en shock y me disocié genuinamente. Hasta me preguntaron cuál fue lo más cancelable y yo dije: es algo de un queso, pero es que no me acuerdo. Cuando lo dijo en este momento solo pensé que esto no podía pasar, no hay manera de que lo dejen. Fue más mi sorpresa cuando lo vi en el episodio. Ahí sí me voló la cabeza.”