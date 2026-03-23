“México es clave”: CA7RIEL y Paco Amoroso confirman gira en CDMX, Monterrey, Guadalajara y más

El dueto argentino Ca7riel & Paco Amoroso regresan a México Foto: Victoria del Sel

Después de conquistar escenarios internacionales, el dúo argentino formado por CA7RIEL y Paco Amoroso confirmó lo que sus fans mexicanos esperaban: México será una de las paradas clave de su nueva gira global.

Y es que, después del estreno de su más reciente álbum “Free Spirits” (y después de un anuncia inesperado de un descanso sin fecha fija), el dueto argentino anuncio una gira global donde harán escalas en diversas ciudades de México.

Por lo que en esta note te decimos todo lo quen necesitas saber para obtener tus entradas y no quedarte fuera de este esperado concierto.

Fechas confirmadas en México para Ca7riel & Paco Amoroso

Dentro de su gira internacional, el dúo ya tiene calendario para territorio mexicano:

Monterrey – 31 de julio

Guadalajara – 2 de agosto

Querétaro – 4 de agosto

Ciudad de México – 6 de agosto

Puebla – 9 de agosto

Mérida – 12 de agosto

México no es una parada más: es uno de sus mercados más fuertes fuera de Argentina.

El dueto argentino Ca7riel & Paco Amoroso regresan a México Foto: Victoria del Sel

¿Cuándo será la preventa de “Fre Spirits World Tour”?

Las entradas estarán disponibles a partir del martes 24 de marzo mediante preventas (los horarios varían por mercado; consulta los listados locales).

Para Mexico, la Preventa Banamex sera el 26 de Marzo a las 11 am. La venta general inicia el viernes 27 de marzo a las 11 a.m. hora local. Todas las entradas estarán disponibles en ca7rielpacoamoroso.com .

La gira ofrecerá un paquete y experiencia VIP para que los fans lleven su experiencia al siguiente nivel: incluye boleto de admisión general con acceso prioritario a la pista o asiento premium reservado, artículos exclusivos de merch VIP, entrada anticipada al recinto y más.Información en vipnation.com .

¿Cuánto cuestan los boletos para el concierto de Ca7riel y Paco Amoroso en México?

Hasta el momento aún no se han revelado los precios de los boletos para “Free Spirits World Tour”. No obstante, en cuanto se revelen te los daremos a conocer.

¿Cuándo es el concierto en CDMX?

La fecha pactada para el encuentro con sus fans mexicanos será el próximo 6 de agosto de 2026.