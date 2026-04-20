Despidos masivos en Marvel: ¿Quién es Andy Park y por qué dejará de ser parte del UCM?

Andy Park Había trabajado con Marvel Studios desde 2010 ayudando a pasar la identidad de los personajes de cómics a la pantalla grande.

Desde la semana pasada, se reportó que Disney estaría llevando a cabo múltiples despidos en sus diferentes divisiones, siendo Marvel Studios una de las más afectadas, algunos de ellos presentes desde la primera fase de su universo cinematográfico. Ahora, Andy Park, quien era el artista visual con más tiempo en el MCU, confirmó que también fue parte de la lista de personas despedidas por el estudio.

¿Quién es Andy Park y cuál fue su aporte al MCU?

Andy Park es uno de los artistas conceptuales y diseñadores visuales más influyentes en la historia del Universo Cinematográfico de Marvel. Se incorporó a Marvel Studios en 2010, durante la etapa de producción de Captain America: The First Avenger, y desde entonces participó en prácticamente toda la construcción estética de la franquicia. Antes de llegar a Marvel, ya tenía una trayectoria consolidada en cómics, incluyendo trabajos para Marvel y en God of War III, pero fue en el cine donde dejó una huella histórica.

Su aportación fue central en traducir personajes nacidos en los cómics a versiones cinematográficas creíbles y distintivas. Andy Park ayudó a definir diseños de vestuario, armaduras, personajes, criaturas y escenas clave en películas como The Avengers, Black Panther, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame y Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Entre sus trabajos más reconocidos están desarrollos visuales para personajes como Scarlet Witch, Doctor Strange, Valkyrie y múltiples versiones de trajes para los Avengers. Como Director of Visual Development, lideró además el equipo que mantuvo una identidad visual coherente a lo largo de más de una década del MCU.

¿Por qué se fue Andy Parker de Marvel Studios?

De acuerdo con el CEO de Walt Dinsey Company, la nueva visión general busca ponderar la calidad de los proyectos por encima de la cantidad, lo que ha generado un despido de más de mil elementos, situación que ya se venía gestando deste la etapa final de su predecesor, Bob Iger.

Ahora, en lugar de tener un departamento propio de desarrollo fijo, quedará una base pequeña de personal fijo que se encargará de coordinar la contratación de artistas externos y que estará exclusivamente trabajando por proyecto, lo que supone un cambio de modelo que había funcionado durante casi dos décadas y que preocupa a los fans, ya que rotar personal de esta manera podría comprometer la continuidad visual del universo tras Avengers: Doomsday.