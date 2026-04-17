Natalie Portman anuncia su tercer embarazo: “es un privilegio y un milagro”

Natalie Portman La ganadora al Oscar por Mejor Actriz anunció que recibirá a su tercer hijo, el primer bebé con su novio Tanguy Destable, a sus 44 años de edad.

Natalie Portman, mundialmente reconocida por sus papeles en grandes franquicias como Thor y Star Wars, además de haber sido galardonada por la Academia a Mejor Actriz en el 2011 por Cisne Negro, anunció que espera a su tercer hijo, el primero con su novio Tanguy Destable, a los 44 años de edad.

En una entrevista con Harper’s Bazaar publicada este viernes 17 de abril, la actriz compartió que ella y Destable se encuentran “muy emocionados” por la noticia, expresando que se sienta agradecida ya que lo considera “un privilegio y un milagro”.

¿Cuántos hijos tiene Natalie Portman actualmente?

La icónica Padmé Amidala tiene dos hijos, Aleph y Amalia de 14 y 9 años de edad respectivamente, ambos nacidos de su matrimonio de 11 años con Benjamin Millepied, de quien se divorció hace aproximadamente dos años.

Sin embargo, este 17 de abril reveló que se encuentra embarazada por tercera vez, esta ocasión será su primer bebé con su actual novio, Tanguy Destable, acontecimiento del que —según declaró a la revista estadounidense— desea “valorar cada momento” al considerar que probablemente sea la última vez.

“Leí muchísimos libros la primera vez, y ahora pienso: ‘Ah, ya sabemos qué hacer’. No pasa nada. Ya lo resolveremos”, expresó al ser cuestionada sobre la avalancha de información que se recibe durante el embarazo y crianza, señalando que lo más importante para ella es “estar presente y ser cariñosa”.

¿Cómo está viviendo Natalie Portman su tercer embarazo?

"Tengo más energía de la que pensaba", dijo, compartiendo que se encuentra realizando actividades físicas como natación y Gyrotonic, un entrenamiento que fusiona principios del yoga, la danza, el nado y el tai chi; no obstante, afirmó que pasar tiempo con sus hijos “siempre es lo mejor”.

Portman también habló sobre su experiencia como hija de un médico especialista en fertilidad, lo que le brindó conocimiento durante toda su vida respecto a los desafíos y el dolor experimentado en los procesos de concepción, por lo que se siente afortunada de su embarazo actual.

"Tengo muchos seres queridos que lo han pasado muy mal, así que quiero mostrar respeto hacia ellos también. Es algo hermoso y maravilloso, pero a la vez muy difícil", compartió con el medio estadounidense, afirmando que su actual estado es un privilegio y milagro que desea llevar con calma.