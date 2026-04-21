Karol G en México: ‘La Bichota’ regresa y anuncia dos fechas para 2026 en su “Tropitour”

Tropitour México 2026 La cantante y compositora colombiana anunció que visitará México este 2026 como parte de su ‘Viajando por el mundo Tropitour’.

Tras un exitoso paso por Coachella 2026, la cantante y compositora colombiana confirmó su visita a México con dos fechas de conciertos, uno de ellos en la capital y el otro en Nuevo León, para este noviembre de 2026, lo que de inmediato encendió la emoción de su público fanático en tierras mexicanas.

Karol G es una de las artistas de música urbana más influyentes de la era moderna, conquistando la industria internacional al convertirse en la primera mujer en encabezar la lista Billboard 200 con un álbum en español y ganar múltiples Grammy y Grammy Latinos.

Conciertos de Karol G en México: ¿cuándo y dónde serán?

Como parte de su gira ‘Viajando por el mundo Tropitour’, Karol G confirmó que México será uno de los países que visitará, programando dos fechas para sus fanáticos y fanáticas en el suelo mexicano.

El primero de los conciertos se llevará a cabo en el Estadio BBVA de Monterrey, Nuevo León, mientras que la segunda de sus presentaciones será en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México; los shows se realizarán en las siguientes fechas:

6 de noviembre de 2026: Estadio BBVA, Monterrey.

Estadio BBVA, Monterrey. 13 de noviembre de 2026: Estadios GNP Seguros, CDMX.

@karolg se va de gira con VIAJANDO POR EL MUNDO TROPITOUR y no querrás perdértelo.



Aquí está lo que necesitas saber para estar listo cuando salgan los boletos.https://t.co/UdzDWkVtbL pic.twitter.com/VpxXxDjZyr — Ticketmaster México (@Ticketmaster_Me) April 21, 2026

Hasta el momento se desconoce si existirán más fechas en el país, sin embargo, sus seguidores y seguidoras mantienen la experanza despierta mientras se preparan para las primeras preventas de los dos espectáculos.

Preventas de Karol G en México: ¿cuándo son y cuál es el precio de los boletos?

A diferencia de otros eventos que cuentan con Ticketmaster como boletera oficial, los conciertos de ‘La Bichota’ en México no tendrán preventas Banorte, sino que será una única preventa y la venta general de cada evento.

Preventa Mastercard: se llevará a cabo el miércoles 29 de abril y será exclusiva para tarjetahabientes de Mastercard , sea tarjeta de crédito o débito; iniciará a las 14:00 horas .

se llevará a cabo el y será exclusiva para tarjetahabientes de , sea tarjeta de crédito o débito; iniciará a las . Venta general: tendrá lugar el día jueves 30 de abril a las 14:00 horas local, pues Ticketmaster aclaró que los boletos saldrán a la venta en la zona horaria del recinto para el que se comprará entrada, no en la zona horaria personal.

Los precios de boletos serán revelados antes del inicio de la primera venta, no obstante, el público fanático de la colombiana ha especulado que el costo de las entradas podría iniciar desde los $1,500 pesos en zonas generales hasta los $9,000 pesos en zonas VIP, sin tomar a consideración su espectáculo en Coachella 2026, lo que podría influir en el aumento de precio.