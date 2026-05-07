La miniserie de HBO con Meryl Streep que es considerada una obra maestra de la televisión Con solo seis capítulos, esta serie protagonizada por Meryl Streep, Al Pacino y Emma Thompson obtuvo, entre diferentes galardones, 11 premios Emmy

Ganadora de 11 premios Emmy, protagonizada por grandes figuras como Meryl Streep, esta serie original de HBO es considerada una obra maestra de la televisión.

A pesar de haber sido estrenada en 2003, “Ángeles en América” continúa siendo considerada como una de las mejores series de televisión, la cual reunió a estrellas como Meryl Streep, Al Pacino y Emma Thompson.

Sin embargo, no fue solo su reparto lo que hizo brillar a esta miniserie de HBO; “Ángeles en América”, basada en la obra de teatro homónima de Tony Kushner, aborda temas como la crisis del VIH y el SIDA.

¿De qué trata “Ángeles en América”?

Con solo seis capítulos y dirigida por Mike Nichols, “Ángeles en América” logró retratar a un Nueva York de mediados de los años 80 durante la crisis del SIDA.

“Ángeles en América” cuenta la historia de un grupo de personas en Manhattan cuyas vidas se encuentran entrelazadas, mientras que la moral, la religión, la política y la enfermedad determinan poco a poco sus decisiones.

El papel de Meryl Streep en “Ángeles en América”

Meryl Streep destaca en esta serie al interpretar a tres personajes diferentes: a la conservadora Hannah Pitt, al fantasma de Ethel Rosenberg y a Rabino Chemelwitz.

Cada uno de ellos resalta por la capacidad de caracterización de Meryl Streep, siendo el rabino anciano uno de los personajes más memorables de la serie para sus fanáticos.

¿Por qué es considerada una de las mejores miniseries de la historia?

El conjunto de personajes que conforman la obra reconstruye el ambiente de Nueva York en los 80´s, predominando temas como la homosexualidad, la crisis del SIDA, el conservadurismo político durante la presidencia de Ronald Reagan y la religión.

Calificada en Rotten Tomatoes con un 91% de aprobación, la miniserie original de HBO es considerada como una de las mejores series de televisión que ha abordado temas como VIH y SIDA.

¿Dónde se puede ver “Ángeles en América”?

“Ángeles en América” está incluida actualmente en el catálogo de HBO, por lo que podrás verla si tienes una suscripción a HBO Max.