La Mansión VIP se puso intensa: así va la tabla de posiciones y estos son los favoritos para ganar el reality

La primera temporada de La Mansión VIP está a nada de terminar, pero antes de que llegue la gran final, el reality todavía tiene suficientes cosas para incendiar TikTok, Instagram y YouTube. El programa creado por Hot Spanish logró lo que pocos realities consiguen: convertir cada discusión, romance, traición y berrinche en tendencia nacional.

Durante semanas, influencers, creadores de contenido y figuras virales vivieron encerrados mientras millones de personas seguían el drama prácticamente las 24 horas del día. Ahora, con la competencia en su punto más intenso, la gran pregunta ya no es quién sobrevivirá a la funa, sino quién logrará quedarse con el triunfo.

Así va la tabla de posiciones de La Mansión VIP hoy 8 de mayo

De acuerdo con las más recientes filtraciones y reportes que circulan en redes sociales, varios participantes comenzaron a despegarse del resto gracias al apoyo masivo de sus comunidades en redes.

Aunque las posiciones cambian constantemente porque los seguidores pueden enviar apoyo económico y votos mediante super chats, algunos nombres ya se mantienen firmes en la cima del ranking.

Eli Esparza se mantiene como una de las más fuertes

La influencer ha conseguido consolidarse como una de las participantes con más respaldo dentro del reality. Su fandom se volvió una máquina de votos y cada transmisión genera miles de interacciones.

Su estrategia dentro de la casa ha sido mantenerse lejos de algunos conflictos explosivos mientras aprovecha los momentos virales para crecer todavía más entre el público.

Sol León sigue dominando

Si alguien entendió perfectamente cómo convertir un reality en espectáculo, esa fue Sol León. La empresaria y creadora de contenido se volvió uno de los personajes más comentados gracias a sus enfrentamientos, comentarios y personalidad intensa.

En distintos sondeos y tablas filtradas aparece constantemente entre los primeros lugares, algo que confirma que la polémica también genera muchísimos votos.

Katy Cardona y el fenómeno que explotó fuera del reality

La colombiana no solamente se convirtió en una de las favoritas del público, sino que también empezó a generar conversación fuera del programa. En redes sociales incluso comenzaron a circular imágenes de maniquíes inspirados en su rostro, algo que terminó alimentando todavía más su popularidad.

Su relación con Naim Darrechi también ayudó a mantenerla en el centro de la conversación digital, especialmente entre los seguidores más fieles del reality.

El público tiene el verdadero poder en La Mansión VIP

Una de las claves del éxito de La Mansión VIP es que el público prácticamente controla el destino de los participantes. Cada apoyo económico, interacción o super chat puede modificar completamente la tabla de posiciones.

Eso provoca que las comunidades digitales entren en modo “campaña electoral”. En X, TikTok y transmisiones en vivo ya es común ver estrategias organizadas para impulsar a ciertos concursantes y hundir a otros.

¿Quién podría ganar La Mansión VIP?

Aunque todavía no existe un ganador oficial, todo apunta a que la pelea final estaría entre figuras como Eli Esparza, Sol León y Katy Cardona, quienes dominan gran parte de las votaciones.

Sin embargo, en realities como este todo puede cambiar en cuestión de horas. Una pelea inesperada, una traición e incluso un momento emotivo pueden darle completamente la vuelta a la competencia.