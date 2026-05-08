The Chameleons regresan a CDMX: el Foro Alicia recibirá una noche histórica de post-punk en 2026

The Chameleons

La Ciudad de México volverá a convertirse en punto de encuentro para la oscuridad melancólica y las atmósferas envolventes del post-punk. The Chameleons, una de las agrupaciones más influyentes surgidas de la escena británica de los años ochenta, regresará a territorio mexicano con una presentación programada para el próximo 9 de mayo en el Foro Alicia, recinto que recientemente reabrió sus puertas en Santa María la Ribera y que continúa siendo uno de los espacios culturales más representativos de la contracultura capitalina.

El anuncio del concierto ha generado expectativa inmediata dentro de la comunidad alternativa nacional, particularmente entre quienes durante décadas han convertido la música de la banda en una referencia esencial del género. Sin embargo, el interés alrededor del show no responde únicamente a la nostalgia. La agrupación liderada por Mark Burgess atraviesa actualmente una nueva etapa creativa impulsada por el lanzamiento de Arctic Moon en 2025, material que consolidó su regreso a los escenarios internacionales y reafirmó su permanencia dentro del circuito contemporáneo.

La visita a México forma parte de esta nueva gira internacional que conecta distintas ciudades de Europa y América. Más allá de revivir clásicos, el concierto promete mostrar a una banda que continúa activa, evolucionando y dialogando con nuevas generaciones que han encontrado en el post-punk una forma de identidad emocional y estética.

The Chameleons

Un reencuentro cargado de memoria para la escena alternativa

La relación entre The Chameleons y México posee un significado especial dentro de la historia reciente de la música independiente nacional. Su primera visita al país, realizada hace más de una década en el antiguo Multiforo Alicia, terminó convirtiéndose en una presentación de culto para gran parte de la escena alternativa capitalina.

Aquel concierto permanece en la memoria colectiva como uno de esos encuentros improbables donde una banda histórica logra conectar de forma íntima con una audiencia que durante años construyó un vínculo emocional con sus canciones. Ahora, el regreso ocurre en un contexto distinto, pero conserva una carga simbólica similar.

El hecho de que la presentación ocurra nuevamente en el Foro Alicia resulta particularmente significativo. El recinto, que durante décadas funcionó como epicentro de movimientos independientes, punk, alternativos y experimentales, representa mucho más que un simple venue: es un espacio profundamente ligado a la resistencia cultural dentro de la capital.

En ese sentido, el concierto se perfila como una especie de continuidad histórica entre distintas generaciones que han encontrado en el post-punk un lenguaje emocional común. La música de The Chameleons siempre ha operado desde esa dimensión introspectiva capaz de conectar con quienes ven en el género algo más profundo que una simple estética oscura.

La alineación actual conformada por Mark Burgess, Reg Smithies, Stephen Rice, Danny Ashberry y Todd Demma también ha contribuido a mantener viva esa esencia. Lejos de funcionar como un proyecto nostálgico, la banda continúa explorando nuevas posibilidades sonoras sin perder la intensidad emocional que la convirtió en referencia obligada del género.

The Chameleons

Una banda clave para entender el post-punk contemporáneo

Aunque muchas veces permanecieron lejos del reconocimiento masivo, The Chameleons terminaron construyendo una influencia enorme dentro de la música alternativa. Formados en Manchester a principios de los años ochenta, desarrollaron un sonido marcado por guitarras expansivas, atmósferas melancólicas y una sensibilidad emocional profundamente introspectiva.

Álbumes como Script of the Bridge y Strange Times se transformaron con el paso de los años en piezas fundamentales para comprender la evolución del post-punk británico. Su música logró establecer un puente entre la oscuridad emocional del género y una construcción atmosférica que posteriormente influiría en corrientes como el shoegaze, el dream pop y buena parte del rock alternativo de los noventa.

Lo interesante es que la banda nunca dependió únicamente de la nostalgia para mantenerse vigente. A diferencia de otros proyectos asociados al revival post-punk, The Chameleons continúan generando interés porque sus canciones siguen dialogando con emociones contemporáneas: ansiedad, aislamiento, desencanto y búsqueda de identidad.

Esa capacidad para conectar emocionalmente con nuevas audiencias explica por qué el concierto en la Ciudad de México ha despertado tanta expectativa. Para muchos asistentes, la presentación representa una oportunidad de reencontrarse con canciones que marcaron distintas etapas de sus vidas; para otros, será el primer acercamiento en vivo a una agrupación que continúa siendo referencia fundamental dentro del género.

Además, el momento actual del grupo parece particularmente sólido. La recepción positiva de su material reciente y la energía que han mostrado en sus presentaciones internacionales sugieren que esta nueva visita podría convertirse en uno de los conciertos alternativos más importantes del año dentro de la capital.

The Chameleons

El Foro Alicia se prepara para una de las noches más esperadas del año

La presentación del próximo 9 de mayo también confirma el papel del Foro Alicia como uno de los espacios culturales más relevantes para la música independiente en la Ciudad de México. Su reapertura en Santa María la Ribera ha significado la recuperación de un punto de encuentro histórico para distintas escenas musicales que durante años encontraron ahí un espacio de expresión libre y comunitaria.

En ese contexto, la llegada de The Chameleons adquiere un carácter especial. La combinación entre una banda histórica del post-punk y un recinto profundamente ligado a la cultura alternativa capitalina parece destinada a generar una noche particularmente emotiva para los asistentes.

La expectativa apunta a un concierto donde convivirán distintas generaciones unidas por un mismo lenguaje sonoro. Más allá de los himnos clásicos o del material reciente, el atractivo principal radica en la posibilidad de experimentar nuevamente esa intensidad emocional que siempre ha definido a la banda en vivo.

El show promete convertirse en mucho más que una simple presentación musical. Será un espacio donde memoria, comunidad y resistencia cultural convergerán alrededor de canciones que han sobrevivido al paso del tiempo sin perder vigencia.

Porque si algo ha demostrado The Chameleons a lo largo de su trayectoria es que ciertas emociones nunca desaparecen por completo. Solo esperan el momento adecuado para volver a sonar en la oscuridad.

Con la expectativa creciendo entre distintas generaciones de seguidores del post-punk, todo apunta a que la noche del 9 de mayo será uno de esos conciertos que permanecen en la memoria colectiva de la escena alternativa capitalina. La cita será en el Foro Alicia, en Santa María la Ribera, con apertura de puertas a las 19:45 horas. Los boletos ya pueden conseguirse mediante plataformas de venta en línea y puntos autorizados, en lo que promete ser un reencuentro cargado de nostalgia, intensidad y comunión musical.