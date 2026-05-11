Ben Affleck y Matt Damon son demandados por difamación por agentes de policías tras su más reciente película de Netflix

El Botín Agentes policiales emprendieron una demanda contra la productora de Ben Affleck y Matt Damon por película inspirada en un operativo antidrogas de 2016; denuncian que “afecta su imagen profesional”.

Las productoras Artists Equity y Falco Pictures, fundadas por los actores Matt Damon y Ben Affleck, afrontan una demanda por su más reciente película, The Rip (El Botín, en su traducción al latino) por parte de dos oficiales que argumentan daños a sus reputaciones y vidas personales, ya que les retrata como policías corruptos.

Estos agentes sostienen que el filme induce al público a creer que incurrieron en conductas criminales, pues afirman haber sido señalados como “ladrones” tras el estreno.

Dos oficiales de Miami demandan a la productora de Matt Damon y Ben Affelck

Los detectives de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, Jonathan Santana y Jason Smith, presentaron una demanda por difamación contra la nueva película de Matt Damon y Ben Affleck, The Rip, estrenada en Netflix este 2026.

De acuerdo con los agentes oficiales, el filme y sus materiales promocionales, además de la leyenda “basada en hechos reales”, inducen al público espectador a creer que participaron en actividades criminales como robo de bienes decomisados, mala praxis policial e incluso homicidio dentro de la investigación de 2016 de la que toma inspiración la película.

Santana, uno de los detectives demandantes, aseguró que lo han acusado de “ladrón” tras el estreno del filme, mientras que Smith también ha asegurado que familiares, colegas y conocidos les han hecho preguntas o comentarios sobre su supuesta participación en los hechos ficticios.

Debido a ello, los agentes policiales de Miami reclaman daños compensatorios y punitivos por difamación directa, difamación por implicación e infligir angustia emocional de manera intencionada, ya que ambos sostienen que enviaron cartas a la producción para pedir que cambiaran el contenido y la promoción de la película previo a su estreno; no obstante, la solicitud fue ignorada.

¿De qué trata ‘El Botín’, la película de Ben Affleck y Matt Damon que fue demandada?

Esta nueva cinta, “inspirada en hechos reales” y estrenada en Netflix este 2026, es un thriller psicológico ambientado en Miami, el cual sigue a una unidad de narcóticos que descubre más de $20 millones de dólares pertenecientes a un cartel tras el asesinato de su capitana; este evento desencadenará paranoia y crisis de lealtad en la unidad al considerar robar el dinero.

La demanda de los oficiales en Miami señaló que el filme utiliza detalles específicos de la incautación de 22 millones de dólares ocultos dentro de una vivienda de Miami Lakes, el mayor decomiso en la historia del condado que se realizó durante una operación antidrogas en 2016, para construir una “corrupción inexistente”.

Según los argumentos expuestos, la película añade al suceso situaciones como el robo del dinero decomisado, nexos con el narco y hasta asesinatos, lo que provocó que el público relacionara a los agentes Santana y Smith con estos delitos.

Hasta el momento, las productoras y los actores no han emitido un comunicado oficial respecto a la demanda.