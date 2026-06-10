La historia oscura detrás de Facebook: Sony estrenará secuela de la película ‘Red Social’

Primer tráiler de ‘The Social Reckoning’. Abordará las polémicas de Facebook a partir de los testimonios de Frances Haugen y los reportajes conocidos como "The Facebook Files".

La distribuidora Sony Pictures presentó el primer tráiler de ‘The Social Reckoning’, película que pretende ser la continuación de la famosa cinta ‘Red Social’, conocida por retratar los orígenes de Facebook y el ascenso de su fundador, Mark Zuckerberg.

Every revolution begins with a reckoning.



The Social Reckoning, a companion piece to The Social Network, is coming exclusively to theatres October 9. pic.twitter.com/m4V41QaTne — Sony Pictures (@SonyPictures) June 10, 2026

La producción llegará a cines el 09 de octubre de 2026, retomando la historia detrás de una de las redes sociales más influyentes del mundo. Ahora, la trama tendrá como eje central las controversias que han rodeado a Facebook en años recientes, particularmente sobre las declaraciones sobre el funcionamiento interno de la empresa.

La película estará protagonizada por Mikey Madison, Jeremy Allen White, Bill Blur y Jeremy Strong. Este último dará vida al personaje de Mark Zuckerberg, en sustitución de Jesse Eisenberg, protagonista de Red Social.

Sinopsis de ‘The Social Reckoning’

La historia se centrará en los testimonios de la ex ingeniera de Facebook Frances Haugen y en el trabajo periodístico de Jeff Horwitz, reportero del Wall Street Journal, cuyas investigaciones derivaron de los reportajes ‘The Facebook Files’. Publicados en 2021, estas investigaciones expusieron documentos internos de la compañía que abordaban temas como el impacto de las redes sociales en los adolescentes, propagación de ´Fake News’ y problemáticas relacionadas a la moderación de contenidos en la plataforma.

Aunque se le considera una continuación de Red Social, ‘The Social Reckoning’ ha sido descrita como una “pieza complementaria” más que una secuela directa. La nueva película contará con un elenco completamente distinto y abordará una etapa diferente en la historia de la empresa tecnológica.

Estrenada en 2010 bajo la dirección de David Fincher, Red Social fue un éxito de crítica y taquilla, recaudando más de 226 millones de dólares a nivel mundial y obteniendo ocho nominaciones al Oscar.