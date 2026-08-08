María José conquista el Auditorio Nacional con una noche de desamor y grandes éxitos

María José en el Auditorio Nacional Foto: Samuel Becerra

“La Josa” volvió a demostrar por qué el Auditorio Nacional se ha convertido en uno de sus territorios favoritos: una noche de grandes canciones, emociones a flor de piel y un público dispuesto a cantar cada palabra, y es que hay canciones que no solo se cantan, sino que se sienten.

Y si alguien sabe convertir una historia de desamor en una celebración colectiva, esa es María José, quien se presentó la noche de este jueves, en el primero de dos conciertos en el Coloso de Reforma, transformando el recinto en una pista de baile, karaoke y confesionario sentimental.

María José en el Auditorio Nacional Foto: Samuel Becerra

Desde los primeros minutos quedó claro que aquello no sería simplemente un concierto. María José salió al escenario para reencontrarse con un público que conoce perfectamente sus canciones y que, lejos de limitarse a escucharlas, las hizo suyas.

El concierto abrió con “Un nuevo amor / Tú ya sabes a mí / Lo que te mereces”, para después dar paso a “Si no es ahora no es nunca”, uno de los temas que representa su etapa musical más reciente. La energía no bajó. “Arrepentido”, “Respirar”, “Hábito de ti”, “Eres”, “Frente a frente” y “Te apuesto” fueron parte del recorrido musical que llevó al público de la emoción a la fiesta, mientras canciones como “El amor manda” y “La falda” pusieron al Auditorio a cantar y moverse.

María José en el Auditorio Nacional Foto: Samuel Becerra

Pero si hubo un territorio en el que María José se mueve como pez en el agua es el del desamor y así dio paso a “Me equivoqué”, “Ya no me acuerdo más de ti” y “Lo que tenías conmigo”, la cantante convirtió las historias de rupturas en una especie de terapia colectiva.

Uno de los bloques más celebrados llegó cuando María José se adentró en algunos de los clásicos que han marcado la música en español, mostrando su versatilidad musical: “La gata bajo la lluvia”, “Como tu mujer”, “Evidencias”, “Él era perfecto” y “Castillos”.

María José en el Auditorio Nacional Foto: Samuel Becerra

El público bastante efusivo, siguió la noche con un clásico, “No soy una señora”. La recta final llegó con “Adelante corazón” y “Prefiero ser su amante”, dos canciones que forman parte esencial de la historia musical de María José y que cerraron una noche construida alrededor de las emociones.

Más que un concierto, la presentación fue una celebración de todo aquello que María José representa para su público: una voz que acompaña rupturas, nuevos comienzos, amores imposibles y esa inevitable necesidad de cantar cuando el corazón no sabe exactamente qué hacer.