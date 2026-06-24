Avatar: el último maestro del aire Avatar: el último maestro del aire revela los primeros seis minutos de su segunda temporada; así los puedes ver (X: @AvatarNetflix)

La adaptación de Avatar: El último maestro del aire regresa a la pantalla con una nueva entrega llena de desafíos y revela los primeros seis minutos de la segunda temporada.

En esta continuación, el grupo recorrerá el Reino Tierra mientras Aang continúa su misión de dominar los cuatro elementos (aire, agua, tierra y fuego), un viaje que además presentará a la esperada y poderosa maestra tierra, Toph.

¿Qué se reveló en el evento Tudum de Netflix sobre la nueva temporada?

El esperado adelanto fue transmitido originalmente durante Tudum, el evento global dedicado a los fanáticos donde la compañía suele revelar adelantos de sus próximos proyectos de entretenimiento.

New season, new opening. Watch the first 6 minutes of AVATAR: THE LAST AIRBENDER on https://t.co/NUxCjvnPI7. Season 2 arrives in JUST 18 HOURS!!⌛️ pic.twitter.com/p273FgSHKG — Avatar: The Last Airbender (@AvatarNetflix) June 24, 2026

Posteriormente, Netflix compartió este vistazo exclusivo de los primeros seis minutos de la segunda temporada a través de sus canales oficiales en redes sociales.

¿A qué hora se estrena la segunda temporada en Netflix?

Para los espectadores, los nuevos episodios estarán disponibles de manera simultánea en la plataforma que se estrena mundialmente en Netflix el 25 de junio. Esta nueva entrega estará compuesta por un total de siete capítulos.

¿Qué camino seguirá el Equipo Avatar en la segunda temporada?

La segunda temporada, centrada por completo en el “Libro Tierra”, obligará a Aang, Katara y Sokka a recorrer los rincones de este territorio en busca de resistencia frente a la implacable Nación del Fuego.

Toda la travesía apunta hacia un destino clave: la mítica y fortificada ciudad de Ba Sing Se, el escenario donde el joven protagonista tendrá que dominar la tierra control para consolidar su destino como el Avatar.