Revelan los primeros detalles de la película de los Labubu: contará el origen de los personajes y su particular apariencia

Película de los Labubu El cineasta detrás de ‘Paddington’ dirigirá y coescribirá el ansiado filme sobre los Labubu.

Del bolsillo y el estante de colección, al cine. ¡Así es! Los Labubu, populares muñecos que se convirtieron en un absoluto fenómeno entre coleccionistas de todas las edades, prepara su camino para dominar también la industria cinematográfica tras anunciar sus planes para una película que explore el origen de estas criaturas de peculiar apariencia.

“Labubu cuenta con una clientela fiel y fanática, por lo que una película podría representar una importante oportunidad de crecimiento para ellos, si el contenido resulta atractivo”, opinó la profesional Kapil Tuli, de la Escuela de Negocios Lee Kong Chian de la Universidad de Administración de Singapur.

Película de los Labubu en marcha: ¿de qué tratará y quién será el director?

Aprovechando el auge de la animación china en el cine internacional, la compañía Pop Mart dio luz verde para la realización de una película sobre sus populares Labubu, una serie de monstruos que alcanzaron su auge durante el verano de 2025 al viralizarse en redes sociales de todo el mundo.

La historia contará con la producción y dirección de Paul King, cineasta británico famoso por su saga de películas Paddington, las cuales narran los embrollos que persiguen a un oso peruano en tierras británicas; a su vez, King también estuvo detrás de Wonka, película musical que sirvió como precuela al popular libro Charlie y la Fábrica de Chocolates de Roald Dahl.

El guión será una colaboración entre Steven Levenson (Tick, Tick... Boom!), Simon Farnaby y el propio King, por lo que el público fanático de los Labubu espera una historia que contenga la ternura y comedia de Paddington, sumada a la sencilla conexión entre filme y audiencia que la película teatral protagonizada por Andrew Garfield tuvo.

“Lo que más nos ilusiona es utilizar la narración de historias para ayudar a la gente a enamorarse más profundamente de estas propiedades intelectuales o a encontrar esos puntos de conexión”, compartió Si De, directora de operaciones de Pop Mart, al medio CNBC.

Hasta el momento, ni la empresa ni los involucrados han revelado una fecha oficial de estreno, sin embargo, adelantaron que el proyecto tendrá por objetivo aumentar la conexión entre el público y los Labubu, por lo que las primeras revelaciones señalan que la historia se adentrará en el origen de estas singulares criaturas, así como la revelación detrás de su apariencia “monstruosa”.

“Pensamos que podría haber una película realmente conmovedora y hermosa basada en estas historias”, adelantó Farnaby en entrevista con Variety, quien es uno de los guionistas del proyecto. De acuerdo con los primeros detalles, el libreto se formará a partir de la historia de origen, basada en la mitología nórdica, que el creador de los Labubu contó a los guionistas.

¿Desde cuándo existen los Labubu y quién es su creador?

Los peculiares muñecos coleccionables que se volvieron tendencia masiva el verano del año pasado fueron creados en 2015 por Kasing Lung, artista e ilustrador hongkonés que diseñó a los Labubu como parte de su serie de libros infantiles llamada The Monsters.

El rotundo éxito de estos seres llegó en 2019, cuando Lung firmó un acuerdo de exclusividad con Pop Mart, empresa que se encargó de comercializar a los Labubu en el famoso formato de cajas sorpresa (blind boxes); tan sólo unos años después, la enorme popularidad de los monstruos coleccionables rompió fronteras y se convirtieron en el objeto coleccionable más codiciado del verano de 2025.

Dado de Lung creció en Países Bajos, el origen de los muñecos de aspecto monstruoso está fuertemente ligado a la mitología nórdica, recreando en su estilo el folclore característico sobre elfos y duendes; no obstante, la historia de los Labubu sigue siendo un secreto que no se revelará hasta el estreno de su película.