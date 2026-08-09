La Casa de los Famosos México 2026 La Casa de los Famosos México 2026: ¿Habrá doble eliminación? (X: (@LaCasaFamososMx))

La tensión dentro de La Casa de los Famosos México 2026 ha alcanzado su punto más alto previo a la segunda gala de eliminación este 9 de agosto.

Como es costumbre cada domingo, la audiencia ha inclinado sus votos en las plataformas digitales para determinar quién debe abandonar la competencia; sin embargo, en las últimas horas ha cobrado fuerza la versión de que esta noche podría vivirse un acontecimiento histórico en el reality show que conlleva a una doble expulsión inédita.

¿Por qué se especula sobre una doble salida esta noche?

Aunque la producción de Televisa y ViX no ha confirmado la medida de forma oficial, las teorías difundidas entre los seguidores de La Casa de los Famosos sugieren dos escenarios posibles para esta gala.

Todo apunta a una estrategia sorpresiva diseñada para acelerar la dinámica del juego, romper las alianzas recién formadas y sacudir el ambiente interno de la casa.

En redes sociales se debate intensamente la posibilidad de que la función de Fede Vigevani como habitante infiltrado haya concluido, lo que detonaría su salida obligatoria del reality show de manera independiente a la votación tradicional del público.

Pese a la intensidad de las tendencias en redes sociales, la dinámica definitiva se mantiene en estricto secreto a la transmisión en vivo.

¿Quiénes son los nominados en la placa definitiva de esta noche?

Luego de que el pasado viernes el líder de la semana, Moisés Peñaloza, ejerciera su beneficio de salvación en favor de Gema Garoa.

De esta manera, los habitantes que se encuentran en la cuerda floja son Ximena Herrera, Memo Schutz, Ernesto Laguardia y Masad Altamimi, quienes dependen de manera directa del respaldo de la votación del público para asegurar su continuidad en la casa.

¿Cómo van las tendencias de votación y las filtraciones en redes sociales?

Según los sondeos no oficiales y la intención de voto que circula en plataformas como TikTok y X, la actriz Ximena Herrera se posiciona en las encuestas previas como la participante con menor porcentaje de votos a favor, lo que la coloca como la principal candidata a convertirse en la segunda eliminada de la temporada.