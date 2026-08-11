¿Pidieron auxilio? Así fue el divertido momento en el concierto de Harry Styles con uno de sus músicos

Harry Styles concluyó sus conciertos en la Ciudad de México este lunes 10 de agosto, completado así una serie de vibrantes presentaciones en el Estadio GNP Seguros. Además de disfrutar con su música, las y los fans tuvieron la oportunidad de vivir momentos cercanos al popular cantante británico y...¿un llamado de auxilio? En su último concierto uno de sus músicos dio un particular mensaje para cerrar el paso del ex One Direction por la capital de nuestro país.
Guitarrista de Harry Styles hacee broma en su último concierto en el GNP Seguros
Como parte de su show, Harry Styles busca tomarse un momento para poder interactuar con el público, haciéndoles preguntas, recibiendo regalos y haciendo algunas bromas para darle una pausa el espectáculo y disfrutar el momento. Un ejemplo fue la revelación de género que le ayudó a hacer a una pareja el pasado sábado 8 de agosto, cuando le dieron un sobre para que anunciara el sexo biológico de su próximo bebé.
Ahora, durante su última presentación, el originario de Reddicht regaló un momento cómico en el que pidió a uno de sus músicos que transmitiera sus palabras de agradecimiento hacia nuestro país así como a las y los fans que lo apoyaron en el GNP Seguros. Sin embargo, el guitarrista se encargó de dar un mensaje completamente deferente, dejando así uno de los momentos más icónicos de “Enrique Estilos” por nuestro país.
“Me preocupa que mi español no sea lo suficiente bueno como para expresar completamente lo que quiero decir. Así que le pedí a nuestro representante hispanohablante que traduzca algunas cosas que quiero asegurarme que escuchen de mi y que nadie se vaya sin saber exactamente lo que siento por ustedes y por este país...En primer lugar quiero agradecer a México, a su gente hermosa, a su cultura hermosa y agradecerles por darnos la bienvenida”, exclamó en su idioma original.
No obstante, el guitarrista “tradujo” de la siguiente forma: “Por favor, ayúdenos, él nos tiene presos aquí. Es muy muy mal jefe, es terrible. Por favor. Ayúdenos”, haciendo una broma sobre el poco entendimiento que tiene Harry Styles del español.
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Harry Styles le pide a su guitarrista colombiano, Ariza , que traduzca sus palabras de amor hacia México en la última noche del Together, Together Tour en la CDMX🇲🇽👀♬ sonido original - MatchMxFM
De esta forma, cada que el cantante quería dar un mensaje de agradecimiento, su guitarrista insistía en hacer este “llamado de auxilio”. Para continuar con esta pequeña rutina, el mismo Harry Styles preguntaba “De verdad estás traduciendo correctamente?”, mientras el músico decía: “Él nos trata muy mal, me ha pedido que no lo vea a los ojos, no nos deja comer...”
Finalmente, todo terminó con el mensaje real: “Ya sin molestar, estamos muy agradecidos de estar acá con ustedes. Los queremos mucho”, para luego seguir con la presentación de su último concierto en México.