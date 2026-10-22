¿Cuál es la leyenda real del Charro Negro y qué tanto se parece a la historia de las películas animadas?

El Charro Negro El relato cuenta de un hombre que se dedica a hacer tratos con viajeros en las carreteras para obtener su alma.

Este jueves 22 de octubre estrena a nivel nacional “La Venganza del Charro Negro”, séptima película de la saga cinematográfica de “Las Leyendas”, producidas por el estudio mexicano Ánima Estudios para continuar la historia de Leo San Juan y sus amigos. Esta serie de filmes se caracterizan por retomar historias de terror de nuestro país y adaptarlas para la pantalla grande buscando acercarse lo más posibles a los relatos originales. Ahora, todas estas estarán de regreso, comandadas por El Charro Negro para buscar acabar con las aventuras de nuestro protagonista en una nueva que ha generado altas expectativas.

¿Cuál es la leyenda real del Charro Negro?

Los relatos del Charro Negro datan de la parte final del periodo virreinal de México y principios del siglo XVIII. La historia cuenta que un joven pobre (cuyo nombre real se desconoce) se encontraba desesperado por cambiar su situación económica. Cansado de las carencias que vivía y del desprecio de la clase social adinerada a la que trataba de impresionar e incorporarse, invocó al demonio para hacer un trato. El Maligno le ofreció una vida llena de riquezas, lujos y propiedades a cambio de su alma.

De esta forma, el joven logró cambiar su vida de un instante a otro. A partir de ese entonces, fue conocido como “El Charro” debido a su aspecto pulcro, de traje y con detalles finos. El dinero y el estatus social que tanto anhelaba, finalmente eran suyos, pero fue así por poco tiempo. Rápidamente, su juventud se fue perdiendo a causa del trato que hizo con el diablo, por lo que todo fue perdiendo el sentido para él.

Al sentir que se acercaba su momento de morir y de darle su alma al diablo, ordenó al personal de su hacienda que colocara cruces en todo el lugar y que construyera una capilla para estar más cerca de Dios.

Luego, intentó huir con su mejor caballo, pero fue interceptado por Satán a mitad del camino. Molesto por su intento de evitar la deuda, el demonio no sólo tomó su alma, sino que lo obligó a vagar en los caminos y carreteras para hacer tratos con otras personas ambiciosas dispuestas a dar su alma a cambio de cualquier cosa, tomando entonces el nombre de “El Charro Negro”.

¿Qué tanto se parece la leyenda real a la película animada?

En la saga de las películas de “Las Leyendas” el Charro Negro tiene algunas apariciones en sueños de Leo San Juan durante “La Leyenda de las Momios de Guanajuato” y “La Leyenda del Chupacabras” anunciando que el maligno ente ya acechaba al protagonista de la historia.

Para 2016, hizo su aparición oficial en “La Leyenda del Charro Negro”, donde se muestra a este personaje tal como lo narran los relatos antiguos e interpretado por el actor Erick Elías. En esta película, el Charro Negro le tienda una trampa a Leon San Juan para que le ayude, sin saber, a cobrarle una vieja deuda a un hombre que vendió su alma a cambio de salvar la vida de su hija Beatriz.

Una de las escenas más recordadas de esta película el Charro Negro habla con Leo San Juan sobre la ambición y la avaricia humana: “¿Qué es lo que quiere la gente? Poder. Dinero. Lujos. ¡Tonterías! ¿Y para qué? Si de todos modos todos nos vamos a morir y no nos vamos a llevar nada. ¿Qué es lo que define al ser humano? Su esencia, su alma, la voluntad y la pureza. Eso es lo valioso. No el cochino dinero”.

Este diálogo busca retratar la escancia del relato original, que, más allá de las creencias sobre si es real o no, busca advertir sobre los peligros de la ambición desmedida por bienes materiales o estatus sociales temporales así como los posibles riesgos para la vida cotidiana el estar dispuesto a hacer absolutamente lo que sea para conseguirlos.

Finalmente, en la película, el Charro Negro le revela a Leo que su intención es que se convierta en su sucesor (debido al poder que tiene para transitar en el mundo de los vivos y los muertos) para finalmente poder descansar de su diabólica tarea. Sin embargo, sus amigos logran ayudarlo para evitar que el pacto se concrete y salir de inframundo para que pueda regresar con su hermano Nando a Puebla.