“Si vienen a ayudar, qué bueno; pero si vienen a pedir dinero, no los queremos aquí”: Grecia Quiroz

Alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz Dejó claro que no permitirá abusos de autoridad dentro del “Plan Michoacán” y advirtió que cualquier agente señalado por extorsionar o intimidar a la población será dado de baja

Grecia Quiroz, la alcaldesa de Uruapan, en Michoacán, lanzó un contundente mensaje a los cuerpos de seguridad que operan en el municipio como parte del Plan Michoacán y les advirtió que “cualquier agente que sea sorprendido extorsionando o intimidando a la población será dado de baja de inmediato”.

La presidenta municipal explicó que tiene comunicación directa con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, a quien le compartió las quejas que vecinos le han hecho llegar sobre presuntos abusos cometidos por algunos elementos, enfatizando que el despliegue de operativos no debe convertirse en una amenaza para la ciudadanía.

“Si vienen a ayudar, qué bueno; pero si vienen a espantar o a pedir dinero, no los queremos aquí”, sentenció.

Las declaraciones de grecia Quiroz, viuda del asesinado alcalde Carlos Manzo, surgieron luego de que en medios locales circularan denuncias sobre supuestas extorsiones por parte de agentes estatales y municipales. Quiroz comentó que ella misma ha verificado algunos de estos reportes y “varias resultaron falsas, pero otras sí fueron confirmadas”, aseguró.

En cuando a las denuncias que fueron reales, dijo que se han presentado las denuncias correspondientes y se ha actuado en contra de los responsables, por lo que pidió a la gente que, si vive una situación así, presente pruebas para proceder legalmente. “El que incurra en abuso de autoridad, se va”, reiteró.

La alcaldesa también aseguró que todos los equipos de seguridad asignados al municipio están enterados de esta postura y conocen que no habrá contemplaciones ante conductas indebidas.